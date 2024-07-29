自由開講》從誘人貸款到情報滲透：中共對台「債務陷阱」的警訊

◎孟衷仁

金錢誘餌：鎖定財務困境的國軍官兵

近年來，中共竊取台灣軍事機密的策略日趨隱蔽，其中利用網路貸款平台設下「債務陷阱」的方式更令人擔憂。這些標榜「只需身份證即可辦理」、「十分鐘撥款」、「24小時服務」的貸款應用程式，對於財務狀況不佳的國軍官兵極具吸引力，卻也讓他們在不知不覺中成為中共情報單位鎖定的目標。 國軍情報單位幹部A先生指出，台灣許多貸款公司或錢莊背後其實是中資，甚至是中共情報組織，他們利用這些應用程式作為掩護，誘使急需用錢的官兵落入陷阱。一旦借款人無法按時還款，便會遭到威脅利誘，被迫提供營區照片或人員個資來抵債，最終淪為共諜。

令人擔憂的是，這種滲透手法並非個案，而是有系統、有組織的情報行動。根據報導，陸軍、海軍、空軍都曾出現官兵因債務問題而被中共吸收的案例。例如，一名海軍士官因無力償還網路貸款，被迫拍攝基地照片並蒐集人員個資抵債，最終遭檢方依《國家安全法》起訴。另一起案例中，陸軍湖口裝甲旅一名士官透過手機應用程式借款，後因無力償還，被操中國口音的人員輪番催債，並要求其協助蒐集情報抵債。去年發生的藝人郭書瑤弟弟捲入共諜案，以及澎湖一名士官以極機密作戰計畫換取報酬等事件，都顯示中共正利用類似手法滲透台灣軍隊。

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近年來，中共竊取台灣軍事機密的策略日趨隱蔽，其中利用網路貸款平台設下「債務陷阱」的方式更令人擔憂。（路透社）

嚴峻挑戰：國軍安全與防諜意識

這些事件敲響了國軍安全的警鐘，也暴露出台灣在防範中共滲透方面所面臨的嚴峻挑戰。民間貸款業者B先生指出，部分貸款公司或錢莊背景複雜，幕後有中資，甚至是中共情報單位在操控，他們專挑軍人下手，導致國軍被滲透的狀況非常嚴重。面對中共無孔不入的情報攻勢，台灣必須採取更積極主動的應對措施。

提升防禦：強化財務管理與安全意識

首先，國軍應加強對官兵的財務管理教育，協助他們建立正確的理財觀念，避免因一時財務困境而落入「債務陷阱」。同時，也應建立更完善的官兵貸款申報及審查機制，並加強與金融監管機構的合作，嚴格審查可疑的貸款公司或錢莊，從源頭上阻斷中共的滲透管道。

此外，還應加強對官兵的安全意識教育，提升他們對中共滲透手段的警覺性，並建立舉報機制，鼓勵官兵主動檢舉可疑的行為。同時，情報單位也應加強對可疑貸款平台的監控和調查，及時掌握中共的情報活動，並採取相應的反制措施。

中共利用「債務陷阱」對台灣進行情報滲透，是一種極具隱蔽性和欺騙性的策略，對台灣的國家安全構成嚴重威脅。台灣必須提高警惕，採取有效措施，才能防範於未然，確保國家安全和社會穩定。

（作者為學生）

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