自由開講》譴責媒體措辭使用，中共軍機挑釁行為不可容忍

◎王天宇

近日，凱米颱風來襲的同時，中共軍機持續在台灣周邊空域進行襲擾，然竟部分媒體用「不畏風雨」來形容中共軍機的行為，這種描述嚴重錯誤，無異是美化和讚揚中共對台灣的挑釁行為，我們必須予以強烈譴責。

「不畏風雨」的新聞標題。（google搜尋新聞截圖）

我國媒體將中共軍機在颱風天氣下的擾台行為稱作「不畏風雨」，這種錯誤的措辭不僅有意掩蓋了中共對台灣主權的侵害的軍事行動，更誤導了公眾對這一局勢的認識。

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媒體在報導國際和區域衝突時，肩負著引導輿論和保護公眾知情權的重要責任，將敵對行為錯誤地美化，等同於為這種行為背書，這不僅是對事實的扭曲，也是對公眾的誤導，媒體應該報導事實的真相，而不是使用容易產生誤解的語言來美化挑釁行為。

我們強烈譴責那些使用「不畏風雨」來描述中共軍機挑釁行為的報導，這樣的行為是對台灣安全的威脅，也是對公眾知情權的侵害，國軍將繼續以堅定和理智的方式捍衛國土安全，面對任何挑釁行為都不能動搖其保衛家園的決心。

（作者為師大政研所學生）

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