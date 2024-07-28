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自由開講》總統穿軍服與國軍併肩奮戰，絕非作戲

2024/07/28 11:00

◎魏國明

賴總統在漢光40號演習視察活動中，曾身穿軍服親自到花蓮空軍基地視導，此舉展現與國軍同仁併肩奮戰的決心，面對颱風來襲，仍堅持按計畫前往花蓮，並穿上軍服親身參與，不僅是對國軍弟兄的支持與激勵，也是他對國防事務的高度重視和認真態度，亦表達對參演官兵的高度肯定，並在面對嚴峻的自然災害時，展現總統的領導風範與堅定的意志。

賴在視察時穿上軍服，是對國軍同仁的尊重與認同，軍服象徵著榮譽、責任和使命，總統穿上軍服，不僅是與國軍同仁站在同一陣線，更是對軍人身份的認同和支持，讓國軍弟兄們感受到總統與他們比肩作戰的決心，提升，他們的士氣，總統的嚴肅神情和專注態度，讓人感受到他對這次演習的重視，以及對國軍備戰能力的信任。

圖為漢光40號演習，總統賴清德23日視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄陪同。（中央社）

在視察過程中，賴先後抵達佳山基地和花蓮基地，親自瞭解指管作業、觀看潛力掛載演練，並視導整體防空、跑滑道搶修及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目，強調國防戰備的重要性，並對國軍的訓練成果表達高度肯定，總統的到訪顯示他對這次演習的高度重視以及對國軍戰力的期待，為國軍注入一劑強心針，激勵國軍弟兄們繼續努力訓練，提升戰備能力。

賴總統穿上軍服視察漢光演習，並非僅是表面舉動，而是他對國軍同仁的尊重與支持，對國防戰備的高度重視，他的視導為國軍注入信心和力量，激勵他們在未來的訓練和戰備中持續努力，守護國家安全，賴的領導風範，為國軍樹立一個堅強的榜樣，展現台灣在面對任何挑戰時的不屈精神和決心。

（作者為退役軍人

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