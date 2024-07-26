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自由開講》軍民一心 防颱視同作戰：國軍防災應變體現國家韌性

2024/07/26 09:52

◎虞次

近期，凱米颱風來勢洶洶，國防部不敢怠慢，迅速啟動一級開設，並配合中央災害應變中心，展現出高度的防災意識與應變能力。在面對天災威脅時，國軍始終站在第一線，與全民共同守護家園，其行動力與效率，著實令人感到安心。

超前部署防災重於一切

國軍深知「防災重於救災，離災優於防災」的道理，在颱風尚未侵襲前，便已完成各項整備工作。從災防機具、人員編組，到派遣聯絡官進駐地方政府，國軍皆展現出高度的紀律與效率。尤其值得一提的是，國軍在兼顧「漢光40號演習」實兵演練的同時，仍能迅速調整部署，將部分演練兵力轉換為救災兵力，體現出國軍應變能力的靈活與彈性。

圖為高雄市長陳其邁（右）奔赴原住民區視察防災整備，並向進駐山區的國軍致意。（原民會提供）

軍民一家共同守護家園

國軍不僅是保家衛國的鋼鐵長城，更是守護人民生命財產安全的堅強後盾。每當災害發生時，國軍總是第一時間伸出援手，與地方政府、警消單位密切配合，共同投入救災行列。這種軍民一心的精神，正是臺灣社會最寶貴的資產，也是國家面對挑戰時，不可或缺的力量。

國防戰力亦是防災基石

國軍在防災救災過程中展現出的高度機動性、執行力以及組織紀律，不僅是平時訓練的成果，更是國防戰力的體現。一個國家的國防實力，不僅僅體現在武器裝備的多寡，更體現在面對各種挑戰時，能否有效動員、協調、應變。從這個角度來看，國軍在防災救災中的表現，無疑是對國家安全和社會穩定的最佳保證。

（作者為自由業）

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