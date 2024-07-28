自由開講》颱風中的堅強後盾：國軍愛民助民精神再現

◎魏國明

在凱米颱風來襲之際，國軍漢光40號實兵演習持續進行，但國防部仍展現高度靈活性和責任感，將救災任務優先於軍事演習，國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹上將召開災防整備會議，決定後續演習以沙盤演練和兵棋推演為主，同時做好災防預置兵力編組和機具整備，隨時待命投入救災工作，反映國軍在面對天災時的應變能力與全力保障民眾安全的決心，顯示國軍不僅能捍衛國土，更是社會穩定的堅實後盾。

圖為國防部長顧立雄（24日）主持「凱米」颱風災防整備會議。（軍聞社）

顧強調各單位需密切掌握天氣動態，強化防颱措施，並與地方政府保持緊密聯繫，以確保能夠及時支援救災工作，展現國軍迅速反應能力，也顯示在危機時刻為民眾生命財產安全所付出的努力，特別是在演習和救災雙重任務下，各作戰區被授權根據災情變化靈活調整行動，這種機動性是現代軍隊的重要特質，確保在任何情況下都能迅速有效地應對。

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國軍在此次颱風來襲期間所展示出的愛民助民精神，梅亦指出，若災情嚴重造成重大人員傷亡，部隊將終止演習，全面投入救災工作，強調國軍以人民利益為重的價值觀。從協助地方政府防災與備災，到實際投入救災行動，國軍的每一個步驟都體現對民眾的關懷和對公共安全的責任感，在天災來臨時，國軍與民眾同舟共濟，這種精神正是國軍「為民服務」的宗旨。

國軍在面對颱風來襲的情況下，能夠迅速調整演習計畫，並將救災任務放在首位，展現高度責任感，從國防部的決策到各作戰區的具體行動，無不體現國軍對民眾生命財產安全的重視，這種不畏艱難、全力救災的精神，展示國軍的愛民情懷，也正是國軍能贏得民眾信賴的根本原因。

（作者為退役軍人）

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