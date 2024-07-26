晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》凱米風災之我見

2024/07/26 09:35

◎劉建志

凱米強颱在2024年襲臺，某些地區罕見地放了三天颱風假。因致災雨量比起2009年莫拉克有過之而無不及，便時時被新聞拿來比對。面對災情，實無法無動於衷，便想起多年前的事。

圖為昨日屏東縣消防局用大水桶救出受困民眾。（圖:屏東縣消防局提供）

2009年，我在臺大雄友社服團長之職剛卸任，但因逢風災，便開始與臺大課活組接洽，想以社團之力為災區盡一分心力。當時，臺大其他服務性社團一有此意，便共同組了「臺大服務隊」前往災區，進行為期五天的服務行動。

志工團晚上在學校打地鋪、開會，借附近警局洗澡。白天則是到災區各地搬運物資、清民宅中的淤泥。救災不只是體力勞動的辛苦，記憶深刻的更是那濃烈的氣味、那些變色的漁塭，與災區屋內堆積的淤泥。慘不忍睹的狀況，再多的人力都不夠用。

還記得出發前，告知志工帶著已經打算丟棄的衣服、褲子與鞋子。這的確是有用的建議，那些衣、褲、鞋子，隨著踏在淤泥中的五日，遂染著揮之不去的髒污與氣味。

我在那次救災後雖能輕易丟掉身上所有被弄髒的衣褲，但那時的髒污與氣味在災民心中，卻是無法除去的陰影。看著電視播報災情、滅村、逃不出的家人，來不及穿上的另一隻鞋子，以及一無所有的未來，那究竟是什麼感覺？我又該如何具體想像那種無助感？

這些問題都不會有答案。

至今看到風災、淹水與土石流，那年令我反胃的魚塭氣味、拉傷的背肌與腰的酸痛都鮮活地湧上來，彷彿不曾遠離。如果曾經身處災區，絕不會輕易說出酸言酸語。

事後想想，那次的志工活動頂多是杯水車薪，不過想做些什麼的心情還是真實的。就像每次災難後大家有錢出錢，有力出力。相反的，那些在災難新聞下留言的酸民，在冷氣房中說著冠冕堂皇話語的政客，在災後還要興災樂禍，真是無聊極了。

（作者為台大中文系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書