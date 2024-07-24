自由開講》人道援助淪籌碼？中共霸凌菲國操控南海局勢！

◎孟衷仁

近期，中國外交部宣布與菲律賓就仁愛礁局勢達成臨時性安排，同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。乍看之下，這似乎是兩國關係的一線曙光，然而，仔細分析中方的聲明與行動，便能發現其背後隱藏的策略與野心。

以退為進的策略

此次中方聲稱與菲律賓達成「臨時性安排」，允許菲方對仁愛礁上的「馬德雷山號」軍艦進行人道主義物資補給。然而，這種表面上的讓步，實際上是中方慣用的以退為進策略。首先，中方將其包裝為人道主義援助，試圖以此淡化事件的政治敏感性，並將自己塑造成一個負責任的大國形象。其次，中方在聲明中重申對仁愛礁的主權主張，並強調此次安排是基於其先前提出的三點原則立場。這種做法顯示，中方並未放棄其在南海的擴張企圖，僅僅是在策略上做出調整。

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「馬德雷山號」是菲律賓在仁愛礁的主權象徵物。回顧一九九九年，當時菲國軍方將廢棄的登陸艦馬德雷山號拖至仁愛礁，做為軍事觀測及宣示主權之用，並派士兵駐守。（美聯社）

「三原則」的霸凌與虛偽

中方提出的所謂「三原則」，實質上是對菲律賓的霸凌與脅迫。其要求菲律賓拖走「馬德雷山號」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀，並對任何物資補給進行嚴格監控。這些要求不僅無理，更違背了國際法和南海仲裁案的裁決。中國企圖通過這種單方面設定前提的方式，將其對南海的主權主張強加於菲律賓，並為其未來在該地區的軍事行動鋪路。

南海局勢的隱憂

儘管此次中菲達成臨時性安排，但南海局勢仍充滿隱憂。中方並未放棄其在南海的擴張野心，未來可能以各種手段繼續對菲律賓等國施壓。而菲律賓則面臨著維護國家主權和避免與中國發生衝突的雙重挑戰。可以預見，南海未來仍將是亞太地區的熱點，各方博弈將更加激烈。

國際社會的責任

面對中國在南海的步步進逼，國際社會應更加關注南海局勢的發展，並採取積極措施維護該地區的和平與穩定。國際社會應敦促中國遵守國際法和南海仲裁案的裁決，停止其在南海的軍事化行動和對周邊國家的威脅。同時，國際社會也應支持菲律賓等國維護自身主權和海洋權益的努力，共同維護南海地區的和平與繁榮。

（作者為學生）

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