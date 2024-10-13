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自由開講》拆穿朱立倫的「拉偏架」技倆

2024/10/13 21:00

◎愚工

中國民間用語「拉偏架」，意思是說：甲乙二人互毆扭打，丙用身體將雙方隔開，名為勸架，實際是用身體擋住乙的攻擊路線的同時，為甲創造攻擊乙的空間。

國民黨主席朱立倫。（資料照）國民黨主席朱立倫。（資料照）

朱立倫這套「拉偏架」的技倆去年成功用於郭台銘與侯友宜的總統提名之爭。

朱立倫假裝要建立「公平」的遊戲規則，斡旋於郭侯二人之間，實際是在消磨郭台銘的力道，因為侯友宜是個阿斗，對朱立倫威脅不大，但若讓郭台銘出線，則將衝擊朱立倫未來的政治空間。

事實顯示，如今朱立倫成為郭台銘的拒絕往來戶，證明郭台銘後來恍然大悟，自己的確吃了悶虧。

最近朱立倫重施這套「拉偏架」的故技：正當國際社會紛紛提出聯合國「2758號決議不涉台」的詮釋，駁斥中國扭曲決議，製造打壓台灣國際空間的同時，朱立倫不但反對民進黨與國際正義力量結合，提出聯合國「2758號決議不涉台」議案，還提出台灣重返聯合國的對案。

表像看，朱立倫似乎比民進黨更積極「愛台」，其實是在製造國際社會對台灣的疑惑，消磨國際支持台灣的熱心與力量，藉以執行中國排擠台灣的統戰戰略，理由不言而喻，中國持續壓制台灣，朱立倫才有被中國利用的價值，才能隨時到中國騙吃騙喝。（2018年，中國解放軍少將朱成虎在媒體訪談中，提到台海形勢時，痛批「國民黨一些人過來說主張統一，那都是騙吃騙喝。」）

朱立倫拉偏架，假愛台，真「礙台」的行為令人痛心疾首。

（作者從商）

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