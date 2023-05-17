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胡，怎麼說》「朱選之人」今翻牌，郭侯相爭，一個喊「是他！」、一個喊「不是他！」

胡文輝

胡文輝

2023/05/17 02:36

天山童姥和李秋水，師姐、師妹殊死拚鬥到最後，「一張畫像」翻開底牌，天山童姥看了畫像大笑喊「不是她！」、李秋水看了則悲喊「是她！」，然後呢？然後兩人就都沒了...。這是金庸武俠《天龍八部》的一段。

今天，郭台銘、侯友宜爭搶中國國民黨徵召為總統候選人，今天應到了最後翻牌時刻，徵召，即非天選之人、亦非人選之人，而是所謂的「朱選之人」，由黨魁朱立倫翻牌宣布一個名字。侯友宜、郭台銘雖可能不在同一個場所，但兩人在「一個名字」翻牌時刻，應該也會出現的景象:一個怒喊「是他？」、一個笑喊「不是他！！」。然後呢？然後讓我們繼續看下去了！

等待著翻牌，等待著宰割，等待著圍勢擺平，等待著交易談妥...，國民黨這回採用徵召方式，不但背離黨內民主，更從未公開「朱選之人」的比賽規則、評分標準、中選條件等，完全是密室、黑箱、關起門來做的決定，因此，就像「諸葛四郎和魔鬼黨，誰能奪得那把寶劍？」是由漫畫家主導佈局，「侯友宜、郭台銘，誰能獲黃袍加身奪得徵召？」是由朱立倫佈局決定。

郭台銘這回橫裡殺出、擺出一副「橫刀立馬奪徵召」的霸勢，不過，他在最後的短期內才加入戰局，雖引商業併購模式，重金聘請熟悉新媒體的老媒團隊操作造浪，捲起一股瘋狗浪潮，迅速炮製與侯已並駕齊驅並隱隱超越的假相，如果搶下徵召之位，未來國民黨就等於是他的囊中物，併購國民黨就算成功了一大半。

其實，他的政治「投資槓桿」玩的很大，真正投入的只算是「九牛一毛」，真正能落實支持的不過爾爾，但各種泡泡則吹的滿天高飛，一時間好像他已天下無敵、勝利在望。

今天翻牌，朱選之人「不是他」，郭台銘的實質損失不大，只是他拚命想摘的果子沒摘到，卻被侯友宜輕輕摘走了，顏面真無光，能力也不過一般般，過去有錢就想要什麼就有什麼的權力者形象嚴重受創，講了太多空話更讓他的社會誠信受重損。朱立倫如今天按表操課宣布，朱選之人「不是他」，他這一局應該算是玩完了。

侯友宜如今天翻牌時就是笑喊「是我！」的那一個，也不必高興的太早，昨天白天到處瘋傳，國民黨徵召的名字就是侯友宜，朱並已約見及告知郭、侯，但直到昨天晚上，國民黨中央沒人出來證實「就是他」（也沒否認），侯出線的消息突然就沉寂下來，氣氛詭譎萬分，是否其中有變?有詭?藍中常會之後，有人要打延長賽到中央委員會、甚至黨代表大會?也只能且聽下回分解了。

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