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自由開講》台灣外交新篇章：國際重議2758號決議

2024/09/28 20:00

◎宮臨冬

中國對2758號決議的扭曲與影響

聯合國大會第2758號決議自1971年通過後，長期被中國用來扭曲台灣的國際地位。儘管決議承認中華人民共和國為中國的唯一合法代表，但並未提及台灣，也未授權中國在國際組織中代表台灣。然而，中國卻將此決議與「一中原則」掛鉤，阻止台灣參與各類國際組織，從而持續壓縮台灣的外交空間，對台灣的國際地位造成嚴重打擊。

隨著第79屆聯合國大會的開幕，台灣外交部及相關團體再次呼籲國際社會重新檢視第2758號決議。（路透）隨著第79屆聯合國大會的開幕，台灣外交部及相關團體再次呼籲國際社會重新檢視第2758號決議。（路透）  

國際社會對2758號決議的重新審視

隨著第79屆聯合國大會的開幕，台灣外交部及相關團體再次呼籲國際社會重新檢視第2758號決議。這一呼籲得到了國際間越來越多的響應。美國副國務卿坎貝爾公開指出，中國利用該決議來壓制台灣的國際參與空間，這與決議的原意完全不符。澳洲和荷蘭的國會也相繼通過議案，反對中國將2758號決議錯誤詮釋為拒絕台灣的藉口。

國際支持與台灣外交的機會

國際間對台灣的支持逐漸增強，特別是跨國議會聯盟（IPAC）在台北舉行的峰會上通過了一項典範決議，明確指出2758號決議不涉及台灣的主權問題，並呼籲各國推動台灣有意義地參與國際組織。這些國際聲音展現了對中國壓制台灣國際地位的不滿，也為台灣在國際舞台上重新取得一席之地提供了契機。

台灣外交正迎來一個新篇章，聯合國第2758號決議的重新審視不僅是一個歷史性的轉折，更是台灣外交突破的機會。在國際社會越來越認識到台灣的重要性後，台灣有望在未來的國際事務中發揮更積極的作用。


（作者為 中共研究人員）

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