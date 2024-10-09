自由開講》俄羅斯不藏了：肯定臺灣具備入聯資格與挑戰一中政策

◎夏綠蒂

中俄虛假友誼的破綻

近年來，中國不斷透過外交、經濟以及軍事手段，強調「臺灣是中國的一部分」，並聲稱「臺灣問題是中國內政，外國勢力不得干涉」，然俄羅斯竟在9月20日將臺灣與日本、韓國、新加坡等國並列為「價值觀敵對國」。按照中國的邏輯，倘若「臺灣是中國的一部分」論述成立，俄方此舉等同於干涉中國內政，直接打臉中俄所謂的「友好同盟」。由此推論，中俄盟友之間充滿虛偽與矛盾，表面上俄羅斯係敵視支持愛好和平的民主臺灣，事實上是向虛情假意的中國表達不滿；此外，更令人玩味的是，中國迄今竟未對此「侵門踏戶」的舉動向俄方表達抗議，再次印證自《璦琿條約》以來中國欺善怕「俄」的劣根奴性絲毫未變，以及中國在闡釋「一中」論述的雙重標準。

近年來，中國不斷透過外交、經濟以及軍事手段，強調「臺灣是中國的一部分」，並聲稱「臺灣問題是中國內政，外國勢力不得干涉」，然俄羅斯竟在9月20日將臺灣與日本、韓國、新加坡等國並列為「價值觀敵對國」。（作者提供）

俄方幕後的盤算與國際戰略考量

賴清德總統9月初質疑中國為何不向俄討回《璦琿》系列條約的失土，凸顯雙方並非真正盟友，而是基於地緣政治利益進行假意合作。俄將臺灣列為「價值觀敵對國」，表面上看似示警臺灣，實際上係在向中國施壓，搶占共產極權政體的國際話語權，尤其俄方心中理應明白，臺灣與中國是截然不同的政治實體，兩岸政治現實根本無法被簡單歸納為「一個中國」原則。

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國際承認與兩岸分治現實

俄羅斯此次將臺灣與其他民主國家並列為「價值觀敵對國」，以臺灣立場，這是好事，讓臺灣登上國際舞台，凸顯臺灣具備入聯的主權國家地位，尤其聯大2758號決議從未「隻字片語」指出臺灣隸屬於中國，俄方的列名舉措即係公開反對「一個中國」原則，完全呼應「中國是中國，臺灣是臺灣」以及「兩岸互不隸屬」的主流觀點。「關島環球基金會」甚至對此批駁，所謂「一中」原則只是官樣文章上的空話。

隨著國際社會對臺灣的支持聲浪不斷增強，越來越多國家開始意識到「一中原則」之侷限性與虛偽性，包括美國、日本、歐盟等民主國家都對臺灣表達堅定支持，並以實際行動在經濟、文化與軍事等領域與臺灣開展緊密合作。兩岸應在互不隸屬前提下，共同維護和平與繁榮；臺灣將繼續與世界自由民主國家站在同一陣線，共同維護全球民主價值，抵禦威權主義與侵略行為。

（作者為兩岸研究人士）

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