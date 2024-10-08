一個律師的筆記本》合作有風險？孫儷 vs 吳慷仁！

這無關什麼民族大義，而是基於理性自利的風險管理。畢竟，在中華人民共和國的歷史上，統戰對象失去利用價值之後，下場淒慘的前例屢見不鮮。

◎陳怡凱

如果是有份量的中國藝人，會不想跟具有統戰樣板色彩的臺灣藝人合作，是完全可以理解的事。

男星吳慷仁（左）近日宣布進軍中國，讓不少台灣粉絲心碎「脫粉」，而吳慷仁被目擊與孫儷拍攝新劇，卻傳出孫儷（右）因為吳的「立場表態不到位」要罷工。（報社合成／資料照）

這無關什麼民族大義，而是基於理性自利的風險管理。畢竟，在中華人民共和國的歷史上，統戰對象失去利用價值之後，下場淒慘的前例屢見不鮮。今朝的統戰新貴，可能就是明日的批鬥對象，端視風雲莫測的局勢而定，誰說得準？

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在這種環境下，去跟一個根不正、苗不紅的新進統戰樣板合作，風險實在太高。

如果「上面」的意思之後變了，怎麼辦？

如果合作對象又有什麼過往被挖出來，怎麼辦？

如果合作對象之後講了什麼無心辱華自辱華的話，怎麼辦？

怎麼辦？

這些「怎麼辦」，沒有人能說得準。跟這種人合作，就等於是帶著一顆不定時炸彈，沒有人知道它會不會爆炸？什麼時候爆炸？

若僅只是一部作品被封禁，那還只是小事。更嚴重的狀況是：從此跟這個不是一個人的名字綁在一起，一起成為紅朝的批鬥對象。他們的批鬥可不只是消費者的自行抵制那麼簡單，認真起來，可以讓人求生不得、求死不能。

為了一部作品，擔上這麼大的風險，卻又何必？

倒不是說這樣的合作最後一定會破局。一場合作成或不成，往往有很多檯面下的運作，局外人很難預先斷定。不過，既然要讓人家承擔這麼大的風險，想要促成合作的一方，就得拿出一些有「說服力」的籌碼才行。看是威逼還是利誘？各憑本事、各顯神通。

至於被要求合作的一方為求自保，自然也會想要預留一些伏筆，為將來有朝一日切割作準備。「伏筆」的形式不拘一格，只要有助於顯示自己忠黨愛國、跟合作對象不在一條船上就行。

總之，那是一個互害性質極高的社會，能夠在其中嶄露頭角的人，個個都是人精。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：關於治水預算的一段話

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