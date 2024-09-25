曹興誠八不居士》投書「華盛頓時報」，揭穿中共對台的法律戰

◎曹興誠

9月18日台灣立法院拒絕對聯大2758號決議表示意見，讓人痛心。

本人於是投書「華盛頓時報」，說明中共如何扭曲2758號決議，使台灣無法參與聯合國活動。文章並說明，中共2005年訂定的「反分裂國家法」，妄稱台灣為中共國的領土，在國際法上無理無據，而意圖將侵略台灣法律化和內政化。

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昨日「華盛頓時報」刊出本人文章，如附圖所示。其連結如下：Twin evils threaten Taiwan’s survival, world peace

投書文章畫面。（截圖自華盛頓時報網頁）

這份報紙是華盛頓第二大報，影響很大，國會議員人手一冊，行政當局凡是關心地緣政治的都關心其言論版。

這兩年國際社會不滿中共的戰狼外交和窮兵黷武，都紛紛加大了支持台灣的力度。美國眾議院去年首先發難，指出聯合國2758號決議內容與台灣無涉，台灣不應該因為這個決議而被拒絕於聯合國組織之外。歐洲議會大會也在今（2024）年2月28日通過兩項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀。

在美國、歐盟強力表態支持台灣之際，台灣自己的藍白立委竟然拒絕表態支持自己國家的主權；這是什麼樣錯亂的心態？台灣還有幾百萬的選民支持這些拒絕維護國家主權的民意代表，那又是什麼樣的心態？思之令人難免心憂。

本文經授權轉載自曹興誠臉書：投書「華盛頓時報」，揭穿中共對台的法律戰

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