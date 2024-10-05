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自由開講》國民黨兩手策略 阻撓國際挺台

2024/10/05 21:00

◎朱孟庠

賴清德總統受邀國際知名非營利組織Concordia於紐約舉行年度峰會，以預錄專題演說表達：感謝美國，對中國的錯誤解釋聯大2758號決議文採取具體作為，盼有更多國家一起支持民主台灣…然台灣國會第一大黨卻與政府唱反調，混淆國際對台灣抗中立場的認知。

國民黨的兩手策略，一反綠委於國會提出「2758號決議不涉台」共同聲明；二主張以中華民國重返聯合國。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）國民黨的兩手策略，一反綠委於國會提出「2758號決議不涉台」共同聲明；二主張以中華民國重返聯合國。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

國民黨的兩手策略，一反綠委於國會提出「2758號決議不涉台」共同聲明；二主張以中華民國重返聯合國。「日經亞洲」（Nikkei Asia）：若國會第一大黨拒挺「2758號決議不涉台」，將削弱其他國家對台支持。

華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀。（中央社資料照）華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀。（中央社資料照）

而華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）直言：「感到困惑。我覺得國民黨反對這項共同聲明，因為他們不想冒犯中國。」葛來儀又認為，要求讓中華民國重返聯合國根本行不通，沒有在1971年就這樣試探是國民黨的錯，而要是現在這麼做「同樣會惹惱中國」…「所以他們究竟在幹什麼？我不懂。」

魯蛇觀點與巨嬰作為

在中共面前，KMT一向是勇於自我審查的懦夫，失敗主義者的「魯蛇」，卻想以ROC重返聯合國，是爭中國代表權？聯大2758號已決議PROC已合法繼承中國，要以中華民國代表中國當然不可能，卻反將台灣置入「一中架構」，台灣自己連國會第一大黨，都支持中共的「一中架構」，當然降低國際力挺台灣主權的立場。

「魯蛇」的觀點：親中政黨為免觸怒中共不談「二七五八號決議文不涉台」…二戰時英國首相張伯倫為世人帶來災難性的《慕尼黑協定》，儘管出發點是想藉著讓步以避戰，但吃到甜頭的是希特勒。可笑的KMT，失敗主義者的懦夫卻又要張狂地扮演巨人，以ROC重返聯合國，根本是無理取鬧的巨嬰。

「巨嬰」的作為：以中華民國重返聯合國，是自陷於「一中框架」，還口口聲聲同文同種，一九三八年三月納粹德國併吞奧地利，由於是同文同種，其他國家旁觀沒有置喙，但納粹野心何止於此…於今的台海問題絕不能陷於中國內政問題的陷阱。「一中框架」、「和平協議」是毒藥，國民黨巨嬰作為，坐實中共在台協力者，嚴重傷害台灣主權。

中共頻頻在國際場合搬出二七五八號決議案主張「一中原則」，對台擁有管轄權。一九七一年至今已經五十四年了，即使經過幾次大選洗禮的中國國民黨，卻仍不肯認清國際現勢，本質從未改變，仍是一個只有中國，沒有台灣的外來政權。當 歐美等民主國家已漸從政策模糊到政策清晰…大環境對台灣有利，絕不容魯蛇與巨嬰，阻擋台灣前進。

曹興誠罵得好：一群中共走狗！讓民進黨政府像套著腳鐐。如何回應國際挺台？近者明年執政黨必須與公民一起戰鬥，啟動罷免，否則對不起台灣；而長遠教育是本，李登輝晚年提出脫古改制、徹底去中之「新時代的台灣人」論述，不希望「分裂的認同」延續至下一代，唯台灣史觀的歷史教育，洗刷黨國史觀，台灣國家正常化才有望。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）


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