黃澎孝練「孝」話》「俄爹」才是中華人民共和國的「祖國」！

說到「人民共和」這個國名，與「蒙古人民共和國」、「朝鮮人民共和國」何其「雷同」？答案很羞澀：都是毛澤東親口恭維「最偉大的慈父與導師」史達林「御賜」的。

（報社合成／截圖自中國百度）

◎黃澎孝

史達林給槍給錢，還給「人民共和國」取名⋯⋯。

賴總統5日晚間出席113年國慶晚會致詞時拋出「祖國論」，時隔三天之後，國台辦發言人朱鳳蓮，才在10月8日以「答記者問」的方式，提出「中華人民共和國取代中華民國成為代表全中國唯一合法政府」的論述如下：

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「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。」

「中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的原有主權，其中包括對台灣的主權。」

事實上，這個論述最大的破口就在於：

◆ 1949年10月1日之前，中華民國是舉世公認「代表全中國的唯一合法政府」。

◆ 還是二戰同盟國取得勝利的忠實「戰友」。

◆ 更是聯合國創始會員國和「五常」之一。

◆ 迄今「中華民國 Republic of China」仍鐫刻在聯合國宣言上。

關鍵在於：

◆ 1949年10月1日中華人民共和國是以什麼「手段」，取代合法的中華民國政府！？

▲ 是透過憲法「政權機關」國民大會的決議！？

▲ 或是像外蒙那樣的「全民公投」！？

◆ 真正答案是：毛澤東所說的：「槍桿子裡出政權」。

（作者提供）

換言之，以非法「武裝叛亂」推翻合法政府取得的中共政權，從1949年1月1日成立的開始就缺乏合法性。

所以蔣介石詈之為「共匪」、名之謂「匪幫」倒是有堅如磐石的「法理依據」。

更離譜的是，

中共賴以打倒中華民國政府的「槍桿子」，是「外部勢力」前蘇聯給予的。

大家都知道的歷史常識：

1945年8月9日，蘇軍在華西列夫斯基元帥（Aleksandr Mikhaylovich Vasilevsky） 領軍擊潰日本關東軍後，把擄獲的關東軍駐韓日軍的坦克、飛機、大砲以及各種武器械彈都贈送給了空手進軍滿洲的共軍。

根據《華西列夫斯基元帥回憶錄》的紀錄，其數量分別如下：



▲ 火炮、火箭砲3700餘門

▲ 坦克600輛

▲ 飛機861架

▲ 機槍約12000 挺

▲ 汽車 2000 余輛

▲ 步槍、子彈、砲彈不計其數⋯⋯。

（作者提供）

中共國防大學教授徐焰少將在其《解放戰爭中蘇聯給了中共多少武器援助？》論文中揭露：

林彪曾於1947年12月28日給斯大林的信寫道：

◆「我們用你們給我們的那批武器裝備了30個步兵團、2個山炮營。」

林彪並向史達林請求：

再給我們20萬支步槍、1.5萬挺輕機槍、7000挺重機槍、700門團營迫擊炮、1000門連迫擊炮、100門高射炮、200門山野炮以及較多數量的彈藥和20個師用的通信器材（主要是無線電和電話）。

這就是後來共軍能夠在短短兩年內，連續獲得「遼瀋戰役」、「淮海戰役」、「平津戰役」三大戰役勝利的關鍵物質基礎。才會有中華人民共和國1949年10月1日的成立。

說到「人民共和」這個國名，與「蒙古人民共和國」、「朝鮮人民共和國」何其「雷同」 ！？

答案很羞澀：都是毛澤東親口恭維「最偉大的慈父與導師」史達林「御賜」的。

換言之，史達林領導的蘇聯「俄爹」，才是中華人民共和國的「祖國」！！

附錄：1949年12月21日，毛澤東致史達林七十大壽祝壽詞：

「史達林是我們最偉大的慈父與導師，我謹以中國人民和中國共產黨的名義慶祝史達林同志的七十壽辰，祝福他的健康與長壽！全世界工人階級和國際共產主義運動的領袖——偉大的史達林萬歲！」

（作者提供）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：「俄爹」才是中華人民共和國的「祖國」！

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