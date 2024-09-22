晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

姜皇池 說法》挑戰聯合國第2758號決議 切莫走回頭路

姜皇池

姜皇池

2024/09/22 05:30

2024年台灣聯合國協進會UN宣達團以遊行表達訴求，喊話聯合國重新審視2758號決議文，讓台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（台灣聯合國協進會提供）2024年台灣聯合國協進會UN宣達團以遊行表達訴求，喊話聯合國重新審視2758號決議文，讓台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（台灣聯合國協進會提供）

姜皇池／台大國際法教授

從國際法觀察，在一九四九年中華人民共和國實質控制中國大陸全部領土後，中華民國已名存實亡，然在冷戰架構下，蔣介石政權仍可在聯合國中宣稱代表全中國，佔有中國的聯合國席次，但舉世皆知，按國際法有效控制法理，中國在聯合國的權利與義務，都應由中華人民共和國來代表與承擔，一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，毋寧是歷經廿年後，在國際情勢允許之際，終於針對中國聯合國席次問題予以合乎事實狀態之法律確認。

但中國卻不斷藉由解釋第二七五八號決議，主張在該號決議中，聯合國已認可台灣問題為中國內政，更藉由此等不斷解釋與重複強調，藉以作為中國在處理台灣關係時，使用武力之法律依據。

而檢視第二七五八號決議之背景，一方面蔣介石政權仍高持「一中原則」，對外爭奪中國代表權；不僅如此，決議之通過是在美中開啟國家關係正常化背景下進行，各國對中國的台灣政策，都不願與中國直接對撞，在各項因素交錯下，從此台灣試圖參與聯合國任何活動都不免困難重重。不容否認，第二七五八號決議案的確是台灣參與國際組織的「攔路虎」。

時至今日，縱使台灣有各項充滿說服力之理由請求參與聯合國，然就如同遭擱置至今已逾五十年的台灣問題，此問題必須考量各國對「一中原則」之接受程度，對此，國際情勢固然非我國之所能左右，然我國最低範圍內，絕不能向國際社會傳達有損我國國家地位和利益之立場，個人以為，方今任何試圖挑戰第二七五八號決議之努力，皆當有此基本認知。

然檢視國民黨提案，令人錯愕，該提案將使我國重新落入一中原則桎梏，不僅嚴重損害我國過去之所有努力，更自我建構中國合法訴諸武力攻擊台灣的法律基礎。

首先，提案要「重返」聯合國？縱使佔領台灣的蔣介石「政府」過去曾經派遣代表團占據中國在聯合國的席次，然台灣從來都不是聯合國的會員國，因此，中華民國（台灣）無從「重返」聯合國，中華民國（台灣）必須「加入」聯合國成為新會員。

其次，提案強調當今中華民國（台灣）是一九四五年《聯合國憲章》創始國，此等說詞，無異於再度回到蔣介石政府的一中原則。而主張當今中華民國（台灣）是一九四五年中華民國之延續，此說法既無國際法依據，更令中華民國（台灣）陷入與中華人民共和國爭奪中國代表權之困境。

最後，亦是最嚴重的損害：當落入兩蔣時期一中原則，或中華人民共和國一中原則，或任何可能令中華民國（台灣）落入「中國內戰延續」或「一個中國兩個中國政府關係」之解釋，都必然將台澎金馬人民暴露在中國恣意訴諸武力之危險，且此種主張，使台海議題轉換成中國內戰問題或中國內政問題，將阻絕各國協助台灣之合法性。

台灣參與聯合國活動，歷經卅年之努力，縱內外因素制約，成效甚微，但局勢有所轉圜，不僅澳洲、荷蘭國會確定第二七五八號決議無涉台灣，不能妨礙台灣參與聯合國，現任美國副國務卿亦正式發言駁斥中國對第二七五八號的解釋，凡諸種種，讓參與聯合國活動之門，曙光微現，當此關鍵時刻，切莫自我作繭，再轉入闇黑的「一中窠臼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書