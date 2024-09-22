姜皇池 說法》挑戰聯合國第2758號決議 切莫走回頭路

2024年台灣聯合國協進會UN宣達團以遊行表達訴求，喊話聯合國重新審視2758號決議文，讓台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（台灣聯合國協進會提供）

姜皇池／台大國際法教授

從國際法觀察，在一九四九年中華人民共和國實質控制中國大陸全部領土後，中華民國已名存實亡，然在冷戰架構下，蔣介石政權仍可在聯合國中宣稱代表全中國，佔有中國的聯合國席次，但舉世皆知，按國際法有效控制法理，中國在聯合國的權利與義務，都應由中華人民共和國來代表與承擔，一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，毋寧是歷經廿年後，在國際情勢允許之際，終於針對中國聯合國席次問題予以合乎事實狀態之法律確認。

但中國卻不斷藉由解釋第二七五八號決議，主張在該號決議中，聯合國已認可台灣問題為中國內政，更藉由此等不斷解釋與重複強調，藉以作為中國在處理台灣關係時，使用武力之法律依據。

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而檢視第二七五八號決議之背景，一方面蔣介石政權仍高持「一中原則」，對外爭奪中國代表權；不僅如此，決議之通過是在美中開啟國家關係正常化背景下進行，各國對中國的台灣政策，都不願與中國直接對撞，在各項因素交錯下，從此台灣試圖參與聯合國任何活動都不免困難重重。不容否認，第二七五八號決議案的確是台灣參與國際組織的「攔路虎」。

時至今日，縱使台灣有各項充滿說服力之理由請求參與聯合國，然就如同遭擱置至今已逾五十年的台灣問題，此問題必須考量各國對「一中原則」之接受程度，對此，國際情勢固然非我國之所能左右，然我國最低範圍內，絕不能向國際社會傳達有損我國國家地位和利益之立場，個人以為，方今任何試圖挑戰第二七五八號決議之努力，皆當有此基本認知。

然檢視國民黨提案，令人錯愕，該提案將使我國重新落入一中原則桎梏，不僅嚴重損害我國過去之所有努力，更自我建構中國合法訴諸武力攻擊台灣的法律基礎。

首先，提案要「重返」聯合國？縱使佔領台灣的蔣介石「政府」過去曾經派遣代表團占據中國在聯合國的席次，然台灣從來都不是聯合國的會員國，因此，中華民國（台灣）無從「重返」聯合國，中華民國（台灣）必須「加入」聯合國成為新會員。

其次，提案強調當今中華民國（台灣）是一九四五年《聯合國憲章》創始國，此等說詞，無異於再度回到蔣介石政府的一中原則。而主張當今中華民國（台灣）是一九四五年中華民國之延續，此說法既無國際法依據，更令中華民國（台灣）陷入與中華人民共和國爭奪中國代表權之困境。

最後，亦是最嚴重的損害：當落入兩蔣時期一中原則，或中華人民共和國一中原則，或任何可能令中華民國（台灣）落入「中國內戰延續」或「一個中國兩個中國政府關係」之解釋，都必然將台澎金馬人民暴露在中國恣意訴諸武力之危險，且此種主張，使台海議題轉換成中國內戰問題或中國內政問題，將阻絕各國協助台灣之合法性。

台灣參與聯合國活動，歷經卅年之努力，縱內外因素制約，成效甚微，但局勢有所轉圜，不僅澳洲、荷蘭國會確定第二七五八號決議無涉台灣，不能妨礙台灣參與聯合國，現任美國副國務卿亦正式發言駁斥中國對第二七五八號的解釋，凡諸種種，讓參與聯合國活動之門，曙光微現，當此關鍵時刻，切莫自我作繭，再轉入闇黑的「一中窠臼」。

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