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李忠憲的思考》創造時間，抓住機會罷免謝國樑

謝國樑的罷免正如這樣的瞬間，是一個改變基隆未來的重要契機。這不是生存需求的必然，而是一種可以選擇的行動。無論我們的時間看似多麼有限，我們仍有足夠的力量創造時間，在這個關鍵時刻抓住機會，並作出正確的選擇。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/10/11 20:45

◎李忠憲

蒙田《隨筆》中有個著名的段落講到: 古埃及人在宴會廳裡放置一具骷髏，目的是用來提醒客人：享受吧！趁還能夠喝好酒的時候！

我在之前寫的”時間會隨著時間而改變”一文中提到: 時間是一種很奧秘的東西，人生唯一擁有的就是時間，其他全部都是假的，這也是很多聰明的人知道要把握時間的主要原因。

隨著歲月的流逝，時間意識發生了轉變並呈現出另一種價值，我們體驗到時間消失的加速，這個現象本身改變了我們感知它的方式。然而，與這種加速相反的是，我們可以自己產生（分配）時間。當我們到達人生的某個階段時，我們確實可以決定給自己時間去達到某個目標，例如參加公民運動或跑馬拉松，這些與個人求生存無關的目標。

因此，個人與時間的關係比我們想像的要靈活得多，當我為了找錢出國念書，或剛到成大，為了克服助理教授升等的六年條款，我花了很多時間參加獎學金考試、備課、做研究、發表論文，剩下的時間很少，我從來沒有時間寫我想寫的東西，做我想做的事情，這種行為存在某種形式的暴力。

如果無法脫離這種困境，最終生存的需求吞噬了我們所有的時間，而且隨著歲月的流逝，這一點變得更加明顯。生命臨終時間的縮短與這種行為密切相關，而了解這種行為的模式，在時間消逝的同時，也可能增加時間。

我們不僅是時間的僕人或受害者，也是時間的創造者，隨著年齡增長，我們對時間的感知和掌控也會變化，即使在生命即將結束時，我們也能透過創作和合作來豐富自己和他人的生活。

希臘神話中的凱羅斯（Kairos）代表時間的一個特殊維度，象徵著特定時刻的重要性和機遇。

凱羅斯通常被描繪為一位年輕的男子，有美麗的頭髮、長著翅膀，這個形象象徵著機會是短暫且飛逝的。

當凱羅斯經過時，人們有三種可能的反應：
沒有看到他、看到他但什麼都不做、或是伸手抓住他的一束頭髮。

抓住他的頭髮代表抓住了機會，意味著在關鍵時刻做出正確的選擇或行動。在受到時間威脅時，我們的確可以創造時間，只要好好思考運用，我們真的有足夠的時間。

時間不僅是量的流逝，還是質的選擇。我們往往錯過關鍵時刻，因為沒有看到或無所作為，然而凱羅斯（Kairos）告訴我們，抓住時機的關鍵在於敏感和行動。

10月13日星期天市長謝國樑的罷免投票，就是這樣一個機會，讓基隆創造一個全新的未來。（取自貼文）10月13日星期天市長謝國樑的罷免投票，就是這樣一個機會，讓基隆創造一個全新的未來。（取自貼文）

謝國樑的罷免正如這樣的瞬間，是一個改變基隆未來的重要契機。這不是生存需求的必然，而是一種可以選擇的行動。無論我們的時間看似多麼有限，我們仍有足夠的力量創造時間，在這個關鍵時刻抓住機會，並作出正確的選擇。

10月13日星期天市長謝國樑的罷免投票，就是這樣一個機會，讓基隆創造一個全新的未來。
去投票吧！

（這個海報真的很好看）

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰創造時間，抓住機會罷免謝國樑臉書

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