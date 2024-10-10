法操》萬顆月餅遭棄單，網購月餅不去拿會犯罪嗎？

月餅屬於食品，有效期日只有短短五天，如果是有人惡意不去拿，在刑事責任上可能會成立刑法第355條的「間接毀損罪」，不過必須要有「損害他人」意圖才能成立，單純忘記去拿則不會成立。

◎法操司想傳媒

中秋節前夕，有不少機關團體和民眾在大批採購月餅送禮。但近期有則新聞報導指出，在台東卻發生有人訂了1萬顆的綠豆椪月餅要送禮，市價大約50萬元，結果廠商製作好了卻被對方棄單，最後廠商只好這批月餅放上網路用低價10元1顆出售，幸好有民意代表和鄉公所出面購買，很快就賣光。

圖為月餅示意圖。（freepik.com）

網購月餅不去拿，在法律上會有什麼責任？



月餅屬於食品，有效期日只有短短五天，如果是有人惡意不去拿，在刑事責任上可能會成立刑法第355條的「間接毀損罪」，不過必須要有「損害他人」意圖才能成立，單純忘記去拿則不會成立。刑法第 355 條：「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」



而在民事上會有債務不履行的給付遲延問題，依照民法第227條，店家可以就遲延期間的損害請求損害賠償，民法第 227 條：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。（第一條）因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。（第二條）」



如果因為棄單造成食品壞掉、包裝運輸成本上的浪費，也可以主張民法184條的侵權行為來請求損害賠償，民法第184條規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」



新聞中買家已付訂金仍棄單，依民法第249條第2款規定「契約因可歸責於付定金當事人之事由，致不能履行時，定金不得請求返還。」



好在經過大家的幫忙，廠商的一萬顆月餅很快就賣完了。法操也要提醒各位，除非是購物平台有規定不取貨可以直接退貨外，訂購食品或是訂製類的商品記得要去取貨，否則除了店家會血本無歸外，自己也很有可能會有法律責任，得不償失。

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本文經授權轉載自法操 萬顆月餅遭棄單，網購月餅不去拿會犯罪嗎？

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