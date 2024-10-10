晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

法操》萬顆月餅遭棄單，網購月餅不去拿會犯罪嗎？

月餅屬於食品，有效期日只有短短五天，如果是有人惡意不去拿，在刑事責任上可能會成立刑法第355條的「間接毀損罪」，不過必須要有「損害他人」意圖才能成立，單純忘記去拿則不會成立。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/10/10 12:00

◎法操司想傳媒

中秋節前夕，有不少機關團體和民眾在大批採購月餅送禮。但近期有則新聞報導指出，在台東卻發生有人訂了1萬顆的綠豆椪月餅要送禮，市價大約50萬元，結果廠商製作好了卻被對方棄單，最後廠商只好這批月餅放上網路用低價10元1顆出售，幸好有民意代表和鄉公所出面購買，很快就賣光。

圖為月餅示意圖。（freepik.com）圖為月餅示意圖。（freepik.com）

網購月餅不去拿，在法律上會有什麼責任？

月餅屬於食品，有效期日只有短短五天，如果是有人惡意不去拿，在刑事責任上可能會成立刑法第355條的「間接毀損罪」，不過必須要有「損害他人」意圖才能成立，單純忘記去拿則不會成立。刑法第 355 條：「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

而在民事上會有債務不履行的給付遲延問題，依照民法第227條，店家可以就遲延期間的損害請求損害賠償，民法第 227 條：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。（第一條）因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。（第二條）」

如果因為棄單造成食品壞掉、包裝運輸成本上的浪費，也可以主張民法184條的侵權行為來請求損害賠償，民法第184條規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」

新聞中買家已付訂金仍棄單，依民法第249條第2款規定「契約因可歸責於付定金當事人之事由，致不能履行時，定金不得請求返還。」

好在經過大家的幫忙，廠商的一萬顆月餅很快就賣完了。法操也要提醒各位，除非是購物平台有規定不取貨可以直接退貨外，訂購食品或是訂製類的商品記得要去取貨，否則除了店家會血本無歸外，自己也很有可能會有法律責任，得不償失。

本文經授權轉載自法操 萬顆月餅遭棄單，網購月餅不去拿會犯罪嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書