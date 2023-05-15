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胡，怎麼說》非天選、非人選，國民黨總統候選人貶值降格為「朱選之人」！

胡文輝

胡文輝

2023/05/15 02:37

不是「天選之人」，也不是「人選之人」，郭台銘、侯友宜在拚什麼？拚的就是一個「朱選之人」！

中國國民黨採用「徵召」方式產生總統候選人，而徵召的關鍵在黨魁朱立倫，郭、候最後無論誰獲徵召，搶到那件「黃袍加身」，但是，既非眾望所歸、天降大任的所謂「天選」、亦非經由黨內民主程序初選產生的「人選」，實際上就是由朱執筆欽點，國民黨總統候選人也貶值降格為「朱選」，辜且名為「朱選之人」！

民主國家本來就沒有所謂「天選之人」，只有中共那個專制獨裁政權才搞什麼碗糕的「一黨專政」，甚至還學封建皇朝萬世一系、有如納粹千年帝國，一人獨裁還不滿足，更妄想企圖「一黨永續專政」。

台灣是民主國家，總統當然是由人民投票選出的「人選之人」；各大政黨提名推荐的總統候選人，也應是經由黨內民主程序產生，無論採黨員投票、民意調查、兩者並用按比例計算等都算，雖然限定參與範圍，黨內初選產生的候選人也可算是「人選之人」。

但是，中國國民黨卻走回封建皇朝的老路，採用「徵召」，那就是由黨內小圈圈中的極少數人、甚至一人主導決定誰是該黨總統候選人，目前的走向就是由黨魁朱立倫拍板決定侯友宜、郭台銘黃袍加誰身，非天選、非人選，而是貶降為「朱選」！

朱立倫自封為「造王者」，但是，他要造「王」的王之候選人，必須具備什麼條件？如果數人都在爭，各有優缺點，如何分高下？所謂「徵召千石重，得失寸心知」，卻把別人的得失勝負大事，藏在你的寸心裡秤斤秤兩，只有極少數人窺知，這算哪門子的黨內民主？這算哪門子的公平？這樣產生的朱選之人，根本就是私相授受！

更因為中國國民黨採用「徵召」，而不是「初選」，只見郭台銘游走於「灰色地帶」，運用他用不完的充足資本操作政治，大動作、大場面、大造勢，放大言、自打臉不必在乎、連連獻醜也都無所謂，還有擁郭民調配合助攻，在最短時間內造出有如瘋狗浪般聲浪，營造兼炮製出郭、侯已並駕齊驅，藍如由郭出戰民進黨提名的賴清德、民眾黨唯一人選柯文哲，塑造三角督之戰郭也凌壓柯而與賴分庭抗禮、不相上下的印象。

這些動作造出的巨浪，能否進入「朱選」決策時的方寸之間?或造成逼宮」、「逼朱」？外界及外人實不得而知，但一般認為的確已形成逼朱、更壓侯的重壓，郭的階段目標很清楚，就是在17日若國民黨宣布徵召人選，至少不讓侯友宜一人獨秀，如在他製造的壓力下形成「郭侯配」，這是他的首選，如不成局，則爭取郭侯並立，最後才是侯郭配，郭屈居副手，那是下下策。

徵召就是請客吃飯！不論郭台銘動作有多大，造出的瘋狗浪有多狂，其實他的動作是走在法律邊緣的灰色地帶，政黨初選可以準用選罷法，請客吃飯恐涉賄選，檢警應該查辧，但因國民黨採用徵召而非初選，郭又不是以國民黨員身分爭取提名，所以即使到處請客吃飯、由友人幫他請客吃飯，也很難以選罷法辦他。

國民黨朱中央如不是故意縱容就是早為郭預留大開大闔的空間，又怎麼會去查郭的請客吃飯恐涉違法?郭的對手侯友宜陣營，即使吃了好大的悶虧，也都啞巴吃黃蓮，不敢或不能聲張，因為，朱郭侯韓不是一致齊唱講團結、團結、團結嗎?團結對郭，正好得以到處請客吃飯造勢浪；團結對侯，則被團團打結綁在新北，張口難大聲，甚至寸步難行。

最後要警告綠營的是，不要執迷於誰比較難打、誰比較好打的成見中，目前的氛圍及態勢，即使一個草包出來，2024大選你們也會打的十分辛苦。何況，中共那邊看來是由習的左右手之一王滬寧操盤，他的大交流目標就是2024年大選扶植主張台灣屬於一個中國的泛藍勝出，當泛藍背後如有看不見的欽點，暗中發揮威力時，泛藍什麼配都有可能發生!

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