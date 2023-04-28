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胡，怎麼說》「人玩徵召、徵召玩人」，老K黨三猴競耍「猴戲」！

胡文輝

胡文輝

2023/04/28 03:26

胡文輝

中國國民黨3月22日決定用徵召方式提名2024總統參選人，1個多月過去了，本週又是空轉，至今仍「只聞樓梯響，不見人出來」！其實，問題就在徵召，「人玩弄徵召、徵召也會玩弄人」，搞到目前不知誰在玩弄誰，老K不仁、徵召不義，於是競逐大位者只能陷入「耍猴戲」境地，黨魁朱立倫當然應負最大責任！

日本明治維新前夕「幕末時代」，當時被列為四賢侯之一的松平春嶽曾評論末代幕府大將軍德川慶喜：集百才一身而無膽，若無膽識，縱有百才也形同猴戲！

百才，在國民黨來說，就是各種政治算計，很會打政治算盤。徵召（黃袍加身），就是一種綜合藍軍各方政治算計的產品。膽，就是承擔的勇氣；識，就是識見。有識見並敢於承膽，包括是非成敗一切決策責任，無膽無識，那一切人與事就如猴戲而已。

耍猴戲，用來形容當前的藍軍，真的才剛剛好而已！目前的情況，簡直就是「大猴小猴落一黨」，只見朱立倫、侯友宜、郭台銘「三大猴」，各耍各的猴戲，各自的支持者如小猴，更拚命耍小把戲，攻擾對手，力挺各自的目標人選，但是，因黨採取的是極少數人絕密決定的徵召，小猴們的猴戲不知耍給誰看，只會讓旁人看的哈哈大笑。張亞中、趙少康、韓國瑜等，在人玩徵召之下，形成自動被出局。

耍猴戲，用來形容當前的藍軍，真的才剛剛好而已！目前的情況，簡直就是「大猴小猴落一黨」，只見朱立倫（右）、侯友宜（左）、郭台銘「三大猴」，各耍各的猴戲。（資料照）

朱立倫就是具「百才」而無膽識的猴戲典型，明明自己想要選、明明自認為自己比其他人都夠格，但愛在心裡口難開，因為擔心開口，可能鴨子沒下鍋就飛走了，但是又何奈的是愈擔心愈開不了口，機會流失幾已殆盡，至今卻仍不肯親口說出「我不要」、「絕對不是我」等決斷的辭句。

昨天他說了，「主要候選人都準備好了」，重申黨會在合適的時間提名，推出最強、最好候選人云云，這句話似乎和侯友宜日前說出「我準備好了」剛好相扣，但朱立倫卻不肯把主要候選人名字說出口。

郭台銘是另外一型，有錢就任性、無識而膽大，他霸氣的把我要」當藍軍總統候選人說出，但他宣布投入國民黨總統候選人提名角逐，也兩個多月了，因朱立倫決採徵召方式，民調更做不做、如何做都誨莫如深，讓郭台銘不知競技場在何處，無法和主要對手直球對決一較高下，只好如耍猴戲般爬高竄低到處狂舞如瞎忙。

「給我30天，我給你台灣新藍圖」，但遭批評藍圖如畫餅；他說台灣要科技島、不要彈藥庫，但問題是台灣不國防、棄武備，難道要變成富士康鄭州廠那樣由共黨監管的科技島？他又說，我當選總統，共機不繞台，卻被加一字，你當選，共機就不繞台，全駁倒了，你勝選就等於中共勝選，台灣就如它的腳下物，何必派飛機花油錢繞台？

金門珍找8藍委為他造勢，還大罵侯友宜的那句歲月靜好是對黨的背刺，但這場只如小猴耍小把戲般，反而會被認為深藍到紅的才挺他，沒有加分，反而減分。

金門珍（陳玉珍）（右）近日找8藍委為郭台銘（左）造勢，還大罵侯友宜的那句歲月靜好是對黨的背刺！（資料照）

好好做代誌」講太多次猴猴做代誌猴戲，主角當然就是侯友宜，但也如前述的，縱有百才，而無膽識，亦形同猴戲而已!他也如朱立倫同樣渴望獲得提名，卻坐等「黃袍加身」式徵召，拖到民調直直落，急著表態卻至今又不直接宣布「我爭取成為藍軍總統候選人」，以致形成目前郭侯兩強相爭、朱立倫既是裁判又想下場打擊的三猴大戲。

其實，侯友宜在藍軍陣營仍領先，但他猴猴做代誌的「百才」，放在治國大政、台灣前途、國際視野等的識見上，簡直就是空白，縱有百才，直如耍猴戲，尚未見擔當總統的才具。國民黨新北議會黨團在獲得授意下發動奇襲，把市政總質詢提前1個多月，讓侯友宜市長可以在5月中旬以後就不必到議會，不必以市長兼藍軍總統候選人身份接受議員質詢，這明裡是挺侯，卻如一場小猴演的荒唐猴戲。

試問：國民黨是在擔心侯友宜無法同時兼總統候選人及市長嗎？如果擔心，那就不該腳踏兩條船，而應辭市長職參選總統!像現在這樣做，根本就是在擔心侯友宜應付不來兩種身分，挺他反而害他、反而自曝其短!將一直被質疑，留著市長職、卻不面對議會，難道所謂暫不落跑、留著只為藉市政做秀？

中國國民黨一天不宣布徵召那個人的名字，三猴競耍猴戲就要繼續演出，眾小猴也要想方設法加力演出，雖然歹戲拖棚、猴戲更假更無趣，我們也只好繼續看下去....。

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