自由開講》誤解的代價！剖析美台半導體共生關係！

◎危妮郝

台積電與艾司摩爾近期股價下跌，除了美國可能加強對中國科技管制外，更揭露了一個令人憂心的現象：美國社會對於台美半導體產業關係的深層誤解。美國前總統川普日前公開宣稱「台灣搶走美國晶片生意」，並主張台灣應為此支付「保護費」，此番言論不僅與事實相悖，更可能損害台美長年來建立的互利共生關係，最終將讓中國有機可乘。

美國晶片產業外移的迷思

川普將美國晶片產業的式微歸咎於台灣，然而，事實並非如此。台灣在全球半導體市場佔比不到四分之一，落後於美國，但在先進晶片製造領域則擁有超過九成的市佔率。高市佔率的背後，是台灣企業數十年來持續投入研發和生產的成果，而非憑空而來。

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追溯歷史，美國在1950年代對台灣的經濟援助，以及1970年代美國無線電公司（RCA）授權半導體技術給台灣，都為台灣半導體產業的發展奠定了基礎。然而，將這些歷史事件解讀為台灣「奪走」美國晶片產業，顯然是過於簡化的說法。

台美半導體產業：從互利共生到全球領先

台積電的創立，標誌著全球半導體產業邁入新的里程碑。作為全球首家專注於晶圓代工的企業，台積電早期客戶包括英特爾等美國半導體巨頭，開啟了台美科技產業互利共生的合作模式。

1990年代，當美國新興晶片設計公司面臨國內代工產能不足的困境時，台積電和聯電伸出援手，為高通、輝達、賽靈思等企業提供代工服務，成就了這些企業今日的輝煌。可以說，沒有台灣企業的支持，美國許多半導體巨頭可能無法生存，更遑論成為今日的產業領導者。

1990年代，當美國新興晶片設計公司面臨國內代工產能不足的困境時，台積電（中）和聯電伸出援手，為高通、輝達、賽靈思等企業提供代工服務，成就了這些企業今日的輝煌。（法新社）

過去二十年來，台灣企業持續投入巨資，研發先進製程，並建立龐大的生產規模，滿足了美國企業對高品質、低成本晶片的需求。與此同時，中國企業則被指控竊取台灣和美國的技術，以發展自身的科技產業。

台美半導體產業的合作，並非單方面的利益輸送，而是一種互利共贏的模式。台灣企業承擔了生產風險，與美國企業密切合作，共同推動了全球科技產業的發展。試想，如果沒有台積電，高通和博通可能無法主導全球通訊晶片市場，輝達、英特爾和超微也難以在人工智慧晶片領域領先中國。

勿讓誤解損害關鍵夥伴關係

美國若誤解台美經濟關係的本質，將會損害這個世界上最重要的產業合作關係之一，最終讓中國坐收漁翁之利。台灣並非美國的競爭對手，而是美國科技產業維持領先地位的重要支持者。美國政府應當認清這個事實，停止無端的指責，轉而加強與台灣的合作，共同應對全球科技產業的挑戰。

（作者為學生）

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