黃澎孝練「孝」話》唯恐「圖利」川普 習近平緊急「斷劍」收兵

一定是有人及時提醒了習近平，美國大選沒多少天了，曾經公開揚言：如果中國在他任內入侵台灣，他將會轟炸北京作為回應的川普正與賀錦麗陷於短兵相接的拉鋸戰中。 此時此刻，中國愚蠢發起圍台軍演，不正是印證了川普批評民主黨太軟弱，以致於中國敢如此囂張的嗎？這豈不是變相「圖利」川普的選情了嗎？

◎黃澎孝

共軍東部戰區擔綱演出，並由中國中央電視台首度配合「直播」的『聯合利劍-2024B』軍演，僅進行了13個小時，突然就雷聲大雨點小地在14日徬晚6時就宣布：「圓滿完成」了！

且讓我們倒帶「溫習」一下：10月14日0600 新華社從南京「受權發佈」的「聯合利劍－2024B」演習的兵力運用、演習範圍、與演習目標如下：

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此時此刻，中國愚蠢發起圍台軍演，這豈不是變相「圖利」川普的選情了嗎？（取自貼文）

●兵力運用●

組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊

●演習範圍●

位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，

●演練重點●

1.海空戰備警巡、

2.要港要域封控、

3.對海對陸打擊、

4.奪取綜合制權等科目，

●軍演目標●

1.檢驗戰區部隊「聯合作戰實戰能力」。

2.對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾

3.捍衞國家主權、維護國家統一的必要行動。

「溫習」以上新華社最具官方權威「受權公佈」的訊息，簡直幾欲讓賴清德腿軟、讓台軍嚇尿、讓台民求饒⋯⋯。

可不是嗎？

澎湖漁船在中國「聯合利劍-2024B」軍演期間，在七美西南24浬外直擊中國軍艦。（民眾提供）

「聯合利劍－2024B」演習比對二次大戰期間，太平洋戰場中規模最大的兩棲登陸作戰——沖繩島戰役而論，1945年美軍為這個面積僅有台灣30分之1的小島，動用了1,300艘軍艦、

15,000架軍機，付出了：

◾️20,195人陣亡或失蹤

◾️55,162人受傷

◾️372輛戰車報廢

◾️763架軍機報廢

◾️260艘軍艦沉沒或報廢

◾️368艘軍艦受損

苦戰82天才「不圓滿完成」沖繩島的奪島任務。沒想到共軍對於30倍大於沖繩的台灣，只花了13個小時，就「圓滿完成」任務了！簡直是僅次於俄羅斯欲在1小時22分將烏克蘭軍力癱瘓的又一項「軍事神蹟」。

但是，比對俄羅斯侵烏戰爭，從預計1小時22分，打到如今8百多天了還沒完沒了，為什麼中國的《聯合利劍-2024B》軍演13個小時就宣告鳴金收兵了呢？

也許19世紀普魯士軍事理論家克勞塞維茨Carl Philipp Gottfried von Clausewitz的《戰爭論》為我們指出了答案的方向：

「戰爭是政治的延伸，戰爭的母體是政治」。

中共圍台軍演1天快閃後，美菲陸戰隊展開10天聯合演習。（法新社）

一定是有人及時提醒了習近平，美國大選沒多少天了，曾經公開揚言：如果中國在他任內入侵台灣，他將會轟炸北京作為回應的川普正與賀錦麗陷於短兵相接的拉鋸戰中。

此時此刻，中國愚蠢發起圍台軍演，不正是印證了川普批評民主黨太軟弱，以致於中國敢如此囂張的嗎？這豈不是變相「圖利」川普的選情了嗎？

想到川普上屆總統任上，對中國下的重手，以及後來抱怨中國害他連任失敗的種種「惡毒」仇中言論，習近平怎顧得上臉面，敢不即刻收回「利劍」，認慫收兵了嗎？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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