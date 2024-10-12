自由開講》大韓民國的前世今生與中華民國台灣！

◎洪昱睿

拜讀昨日貴報《自由廣場》上一篇《台灣與中華民國的和解 值得普世共見》投書，不禁想起韓半島（朝鮮半島）命運多舛的歷史、大韓民國、韓國人的身分認同與台灣人的不同。

首先，所謂的「三韓」為古時，位在韓半島南方的三個部落聯盟：「馬韓」、 「弁韓」、「辰韓」。後來這幾個部落分別演化成更具體的「高句麗」、「百濟」、「伽倻」、「新羅」等。

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韓半島上第一個統一政權為「新羅」，接著是「高麗」、「朝鮮」等王朝，而今大韓民國的「濟州特別自治道」（濟州島），是在朝鮮王朝時期才正式納入韓半島政權的。

朝鮮王朝後來改制為「大韓帝國」。不久，隨即遭日本帝國併吞、殖民。二戰結束、韓戰「停戰」迄今，韓半島南部為現「大韓民國」。

最近剛播畢的韓國夯劇「媽媽朋友的兒子」（엄마친구아들）中有一句台詞是一位媽媽看到歐美國家進口的保養品上只寫著英文，說道「在世宗大王的國家怎麼用這種歪七扭八的文字？」；「世宗大王」為「朝鮮王朝」第四代國王，公認是召集學者專家創設「諺文」，意即今日的「韓文」文字基礎的明君。

《媽媽朋友的兒子》劇照。（Netflix提供）

韓半島上「大韓民國」人民的「民族認同」與「國族認同」基本上是一致的。然而台灣人是更多元的「民族認同」，不過至少在現階段希望能透過「中華民國台灣」這個架構，整合起來，與對岸的中華人民共和國做明白而確切的區別！

（作者為語文工作者）

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