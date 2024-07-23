自由開講》「普金會晤」帶來中國對「脫北者政策」的變化！

◎厚黑

不久前俄羅斯總統普廷24年來首次訪問北韓，並舉行「普金」會晤，這是東北亞地緣政治變化的信號。俄羅斯向國際社會展示俄北友好關係，以此為契機，加快重返亞洲，而北韓則通過加強與俄羅斯的關係，宣示未來將脫離中國的影響力，獨立行動。這意味著東北亞的地緣政治局勢將變得更加複雜。

圖為今年六月俄羅斯總統普廷（右）和北韓領導人金正恩在朝鮮平壤郊外的平壤順安國際機場會面。（美聯社）

其實，金正恩對中國的不信任由來已久。為了鞏固自己的獨裁政權，他謀殺了依賴中國支持的叔叔張成澤和同父異母的兄弟金正男。不僅如此，由於中國支持聯合國安理會對北韓的制裁，他將中國定義為「千年敵人」，並向北韓居民灌輸反華情緒，這些都是最具代表性的例子。如今在朝鮮半島局勢錯綜複雜的情況下，金正恩正企圖通過靠攏俄羅斯來取代中國，在俄羅斯和中國之間遊走鋼絲，以實現北韓的利益最大化。

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值得一提的是，對於北韓來說，俄羅斯入侵烏克蘭是一個拉近與俄羅斯的好機會。北韓透過提供導彈和炮彈，將自己打造成為後勤基地，並從中尋找通過派遣勞工賺取外匯的機會。最近，俄羅斯公然支持北韓，北韓則夢想著借此機會利用俄羅斯的技術轉讓升級洲際彈道導彈，同時熱衷於解除對北韓的制裁，並阻止國際社會公開討論北韓的人權問題。

然而，金正恩在兩個方面犯了錯誤。首先，他高估了俄羅斯的能力。作為歐洲國家，俄羅斯嚴重缺乏替代中國的意志和能力，因此無法提供北韓所需的糧食和天然氣。目前，俄羅斯與北韓之所以處於「蜜月期」，是因為俄烏戰爭尚未結束。可以預見，俄烏戰爭結束後，俄羅斯可能會加強與韓國的關係，這會使北韓感到不滿，進而導致俄北之間出現嚴重的分歧與矛盾。

其次，損害中國面子是極其錯誤的行為。值得注意的是，作為「血盟」的中國，最近被曝早已拆除了紀念2018年習近平與金正恩會面散步時，所共同留下的「銅腳印」，並參加了韓中日峰會及韓中外交安全對話。北韓故意排斥並忽視中國，必然激起中國的憤怒。預測顯示，中國對北韓的援助與經濟交流將大幅減少，可以說這是北韓自找麻煩的結果。

在此情況下，令人期待的是，中國的脫北者政策有望發生變化。迄今為止，中國不把脫北者視為「難民」，因此一直強制將他們遣返回北韓。然而，由於北韓持續忽視中國的立場，依然我行我素，中國則可能會停止強行遣返脫北者。希望中國作為聯合國人權理事國，能夠做出有別以往的大膽決定，允許脫北者選擇前往韓國等第三國或獲得中國國籍。現在正是中國展示大國風範的時候。

（作者為脫北者、北韓人權活動家）

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