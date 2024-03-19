自由開講》中俄合作背後的臺灣警訊：普丁再次重申臺灣是中國一部分

◎林哲宇

前（17）日俄羅斯大選，可預期的，普廷再次以壓倒性的得票率連任，在一個缺乏競爭和言論自由的政治環境下，普廷幾乎是無可動搖的；然而，這次選舉的舉辦方式和結果皆充分暴露了俄羅斯當前極權專制體制下的種種弊端和不公正性。

首先，普廷將所有能夠對其構成威脅的政治對手都打壓、監禁甚至消失，在這種情況下，選舉早已失去了競爭的本質，淪為一場單方面的表演；其次，將烏克蘭被佔領區納入選舉範圍，投票過程中遭俄軍干預，甚至有官員被殺害的事件發生，這種強迫投票的手段，全然違背了選舉的基本原則，更凸顯了普廷政權對權力的渴望和對烏克蘭人民意志的輕蔑。

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俄羅斯現任總統普廷（Vladimir Putin）在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（美聯社）

對於臺灣而言，普廷的再次當選也引起了關注，他在記者會上重申臺灣是中國的一部分，此舉反映了中俄兩國在一些地緣政治問題上的共識和立場。對臺灣來說，也意味著將面臨更大的國際壓力和挑戰，是未來一個不容忽視的國際因素。

總結來說，普廷的再次當選與對臺灣問題的表態，都需要我們密切關注並做好應對準備，我們應該堅定捍衛自己國家的主權和民主制度，同時積極發展國際關係，爭取更多的支持和認可，唯有如此，我們才能夠在國際社會中樹立一個良好的地位，並維護自己國家的利益和安全。

（政大政治系學生）

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