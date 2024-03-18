自由開講》太陽花的火苗能否繼續燃燒

◎蘇姵亘

十年前，筆者還在念小學，當時只能用手機查詢兩岸服貿協議與太陽花學運。跟很多台灣人一樣，太陽花學運對筆者而言，不僅是一場大型的社會運動，更開啟我們心中對於政治的理解與想像。

318太陽花學運今年迎來十週年。（資料照）

筆者的年紀離所謂的太陽花世代，正好晚了幾年，但看著當年在立法院反黑箱服貿的影像，聽著前輩、學長姐訴說著當年驚心動魄的現場，心想：「要是能再長大點，就能與他們一起風雨同行了」。

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然而，當年反服貿留下的沸騰衝勁與對抗專制中國的那股力量，在近年已逐漸化為餘燼。「島嶼天光」，逐漸不再是青年世代的記憶共鳴，取而代之的是洗腦的抖音歌。與面對「我與我偉大的祖國」竟絲毫不會遲疑的青年族群，太陽花世代的血雨腥風，已然無法挑起他們內心的激情與好奇。

太陽花學運啟蒙了青年對政治參與的渴望，但是如今在現實中，青年仍往往面臨政治參與的機會受限、參與空間不足的情況。政治體制的僵化和權力結構的壟斷，使得青年難以發揮影響力。如何建立友善多元含括青年聲音的政治空間，這是當前台灣政治體制需要去檢討的地方。

過去青年透過遊行、示威、抗議、罷學等活動，表明了其獨立思考能力及對社會的關懷，這些行動不僅是對當前社會問題的回應，也是青年對社會、政治、經濟等各方面議題的關注和參與的體現。透過這些行動，青年彰顯了他們的主動性和對社會變革的迫切渴望，也促使政府和社會更加關注他們的聲音和需求。

回看太陽花十年，其儼然已成為這片土地的集體記憶。展望未來，青年世代該如何重新形塑自己的聲音？台灣社會又需要青年以何種新的姿態再次站出來發聲？後太陽花時代的青年是否又有當年動員串聯向社會吶喊的魄力？這是台灣整體社會該面對的課題。

未來，面對失能的立法院長、親中勢力穩居多數的國會，當今的青年世代面臨著政治、經濟、資訊、價值觀和心理健康等多方面的挑戰，需要社會和政府提供更多的支持和機會，讓他們能夠充分發揮自己的潛能，參與公共事務，才能讓當年那追求自由、捍衛權利的火種再次燃燒。

（學生）

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