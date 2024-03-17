自由共和國》鄭秀玲／不對等又害人的兩岸服貿協議簽不得

二○一四年三月十八日以占領立法院廿三天，喚起近五十萬人抗議馬政府的太陽花學運，才及時阻止此協議通過。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

二○一四年三月十八日以占領立法院廿三天，喚起近五十萬人抗議馬政府的太陽花學運，才及時阻止此協議通過。（資料照）

受惠於二○○○年通過的ITA協議資通訊產品出口至全球關稅均為零，我國此類產品出口占比極高，均免關稅。因此我政府和他國洽簽貿易協議的重點在非ICT產業。馬英九前總統在二○一○年六月廿九日和中國大陸簽訂了海峽兩岸經濟合作架構協議（簡稱為ECFA），其第四章第七條約定雙方先同意農產品、紡織、石化、機械和鋼鐵等貨品在三年內將出口「相互」關稅降為零（中方稱為「早收清單」，其實我方也有減讓），中方讓此小利為餌，誘使馬英九在ECFA 文本內承諾三年後就會簽署兩岸貨貿協議和服貿協議。比較他國經驗都是先簽貨貿再簽服貿協議，然而馬英九於二○一三年六月廿一日就乖乖地派人去上海簽署了一份黑箱、不對等又危及國安的服務貿易協議，連當時立法院王金平院長都不知情！

幸好天佑台灣，郝明義在此協議簽署前夕發出「我們剩不到廿四小時」求救信，我看到後深入研究，看出問題嚴重擔憂不已。於二○一三年七月一日在貴報公開指出「此服貿協議將重傷我經濟，應立即中止」，因為我發現此協議根本配合中國「十二五計畫」的發展策略，即「海峽西岸經濟區建設」及「服務業競爭力的改造」。中方限縮大部分台灣投資於福建省，以配合海西經濟區發展計畫；並擬透過幾乎全面開放我方優質醫師、會計師、工程師等專業人才赴中，以提升其服務業水準。我方開放項目遠遠多於中方，更不可思議的是連機場、車站和港口等國安項目都開放，當時馬英九竟還一昧愚民，稱此協議對我方「利大於弊」！

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我們團隊不眠不休地展開為期九個月比對中國當時和其他九國所簽協議內容。為了喚起國人盡速了解此五十一頁協議將帶給五八○多萬服務業員工和國安的不利衝擊，https︰//www.ecfa.org.tw/sercivetradeagreement1.aspx，並自救，於是不斷推出多個懶人包。經過媒體報導及數百民團的奔走努力，才在隔年二○一四年三月十八日以占領立法院廿三天，喚起近五十萬人抗議馬政府的太陽花學運，才及時阻止此協議通過。

學運十年後的今天，由於國內外政經局勢險峻，吾人不得不在此呼籲全民務必對此不對等服貿協議駭人之處，多所了解並自救，才能守住生計和國安啊！

此協議的謬誤和陷阱如下︰

（一）我方（以已開發國家）和中方（以開發中國家）簽署不公平協議︰

我們發現此協議極不公平的錯誤根源在於：ECFA下的兩岸服貿協議，不應以WTO基本原則去談判（寫在該協議文本第一頁），因為雙方在WTO的身份根本不對等啊！即中國在二○○一年底以「開發中國家」加入WT0迄今，可開放較少項目，而我國在二○○二年初則以「已開發國家」加入迄今，需開放較多項目。難怪此協議我方開放項目數遠多於中方。我方談判團隊不顧我服務業一一○多萬家廠商八十五％為五人以下微型企業將受到不利衝擊，傻傻地「完全真正開放」，允許中方業者以獨資、合資、合夥及設立分公司等形式來台立。反觀中方並未對我「對等開放」，在他們需要的行業上，積極引進我人才；在較不需要或我方具競爭力項目上，就設下持股或資本等限制，更限縮僅能在福建省投資。以銀行業來說，中方只開放設立村鎮銀行，異地支行又僅限縮在福建省。

中國以「開發中國家」加入WTO，廿多年來已享盡貿易救濟與反傾銷豁免權、在世界銀行接受金融及科技援助、在聯合國糧農組織接受農業支援，才成為全球第二大經濟體。台韓在WTO都是已開發國家成員國，中國既自稱是強國，為何還不放棄「開發中國家」身分？美國國會去年六月已全票通過「終止中國開發中國家地位法案」。中國迄今仍不願申請變更為「已開發國家」，我方當然沒有理由和其進行不公平雙邊貿易協議談判。

（二） 跨境提供服務不對等，將掏空我國經濟

我方大多沒有限制中方不能跨境提供服務，中方卻大多不允許我業者在台提供跨境服務，例如中方開放我電商服務，但不允許跨境服務，迫使我業者需去福建設立據點。我業者為了追求中國市場，將被迫去對岸設立商業據點，我方資金及人才大舉西進，有掏空我經濟之嫌。可見中方談判充滿目的性，是此協議大贏家；我方是大輸家。劉憶如是學運期間少數勇敢而有良知的經濟學者，她亦意識到此跨境服務不對等的嚴重性，曾撰寫〈服貿協議 應重新談判〉一文，強調「跨境服務不對等，需重新談判」。

（三）忽視國家安全

馬政府在此協議的開放項目上，無視中國對台的政治企圖，棄守我弱勢服務業、開放了電信、入口網站經營、網站代管、印刷和隧道橋梁港埠等，讓我門戶洞開，對我言論自由、通訊隱私、網路中立性造成嚴重國安威脅。因此有超過六百位電機及資訊專家學者曾出面連署反對。

朱敬一院士在學運後所寫的《找回台灣經濟正義與活力》（二○一五） 建議我們要有「產業實力」和「產業戰略」，和他國簽署雙邊貿易協議才能有效改善我經濟，不然簽再多FTA 也沒用。過去近八年來蔡總統正是致力於提升我國產業實力、貿易多元化及和先進民主國家簽署貿易協議，讓我經濟表現相當亮眼，簡述如下︰

（一）貿易多元化

睽違卅年，台股指數已超越香港恆生指數。台灣經濟近年表現亮眼主因之一是我官民共同致力貿易多元化和產業升級。除了美國超過十個州長和國會議員絡繹不絕來訪外，日本、加拿大、比利時、英國、斯洛伐克、捷克、奧地利和愛沙尼亞等國會議員亦爭相來台，尋求合作。對比馬政府時期將我經濟完全鎖進一中市場，只有中國省長率團訪台，我國貿易結構更多元化。

（二）提升產業實力

如今全球亟需我先進晶片於其先進武器、AI產品、電腦、手機及汽車等產品，我們要積極和先進國家合作，例如向全球第一的美國飛機及航太業、生技醫藥產業及創投業；日本的再生醫學產業及其半導體特用化學及材料設備業；德國的汽車業等業者取經，以打造台灣成為全球AI晶片及伺服器製造重鎮、亞洲精準醫療中心等提升我產業實力，進而帶動相關服務業就業。

（三）優先和民主先進國家簽屬貿易協議

台美廿一世紀貿易倡議首批協定在去年已簽署，現正展開第二階段談判。台加去年完成「投資促進及保障協議」談判，台英去年已簽署提升貿易夥伴關係協議。國人和民主法治國家做生意和交流更有保障和安全了。

總之，吾人呼籲立委們及國人務必明察此不對等兩岸服貿協議的害人之處，萬萬簽不得。

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