自由開講》紐西蘭毛利語的延伸性語言地景

◎向盛言



上週（3／11-12）受「世界原住民廣電聯盟World Indigenous Television Broadcasters Network／ WITBN」之邀，赴紐西蘭的奧克蘭參加兩年一度的「世界原住民內容大會Hawaikirangi-World Indigenous Content Conference／WICC」。對於紐國突破國界的限制，打造出諸多延伸性語言地景，留下深刻印象。

國際上對於族群語言的保存與推廣較常舉的例子，多來自歐洲，包括威爾斯、愛爾蘭、蘇格蘭和加泰隆尼亞等地。去到這些地方，不難注意到像是路標、看板、招牌、車站、機場等公共場合均有雙語標示，近一步驗證語言的存續取決於其被充分「使用」的程度。

世界原住民內容大會。（翻攝客家新聞YT頻道）

就口說語言的本質而言，這裡所指的「使用」，直覺上不外乎就是「聽」跟「說」，這對主流或強勢語言而言，確實如此；但若是對相對少數，尤其瀕危的族群語言來說，除了增加其語音上的聽聞率之外，如何讓該語言大量且「不可避免」地持續被「看見」，更是不可或缺的關鍵之舉。而這也正說明了「語言地景Linguistic Landscape／LL」的存在有其必要性。

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相較於前述歐洲國家，語言地景多呈現於使用該語言的國境之內，紐西蘭最難能可貴在於他們一舉突破了國界跟載具的限制，讓外界即便還正式未進入該國，便能先領略到舉國上下對於營造毛利語的「語言地景」所做的各式努力。

首先，上網預訂紐西蘭政府持股過半的「紐西蘭航空Air New Zealand」機票後，收到的確認信開頭問候語便是Kia ora，也就是毛利語的「相借問」，同時有「享受人生」或「保持健康」之意。接下來這個詞也將在紐西蘭各地不斷出現，讓你不學會都難。此外，機上的菜單、視聽螢幕也都是雙語呈現，而且毛利語先於英語，讓旅客還沒入境就先充分感受到其自1987年起就被列為紐西蘭官方語言的法律位階。

接著飛機在奧克蘭機場落地後，所有旅客尚未通關前均會先經過一個木製的雕刻拱門Waharoa，它不僅是毛利文化的象徵，旁邊毛利文牌匾上標示著NAU MAI! HAERE MAI! 便是指「歡迎！歡迎！歡迎！」這塊土地上的人，誠摯的歡迎所有到訪的旅客。

此外，我們出國前便先在臺灣就換好當地貨幣，任何收到紐西蘭的膠幣的人都不難注意到，在國名NEW ZEALAND的下方還有一行字AOTEAROA，此即毛利人所稱的「長長的白雲之地」也就是毛利語的「紐西蘭」之意。

接著把面額50元的膠幣翻到背面，前「毛利發展部」部長，也是被譽為20世紀最重要的毛利政治人物Ngata爵士的肖像及旁邊的毛利會所立刻映入眼簾。毛利的「語言地景」，就這樣紮紮實實地被握在每個人的手裡。

所有第一次到紐西蘭的人，在「此刻」都還沒真正入境該國，就已經接收到如此大量的「延伸性語言地景」。難怪區區62萬毛利人的紐西蘭敢發出豪語，要在2050創造100萬的毛利語使用人口，Kia ora!

（客家電視台台長）

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