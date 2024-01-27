自由開講》國會、內閣之外，當設原民議會

瓦歷斯．貝林／前立法委員

劉烱錫／臺東大學生命科學系教授

滕偉／紐西蘭坎特伯雷大學全球文化與語言研究系講師

我國原住民族委員會的英文名稱為Council of Indigenous People，從英文字面看，委員會好像是民主選舉產生的原住民議會。但事實不然。

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1995年底立法委員選舉結果，國民黨、民進黨、新黨、無黨聯盟均未過半，第一作者時任山地原住民立委，與平地原住民蔡中涵立委一起宣布願意與支持成立原住民族委員會的政黨合作。1996年2月1日舉行的立法院正副院長選舉，第一作者配合在野政黨支持施明德、蔡中涵為正副院長，第一輪院長投票80票對80票。第二輪國民黨以一票之差險勝立法院正、副院長，俗稱二月政改。當時行政院連戰院長立即約見這兩位原住民立委，同意設置部會級原住民委員會，以尋求支持國民黨籍行政院長同意權。

之後，立法院在1996年11月1日三讀通過《行政院原住民委員會組織條例》，行政院在同年12月10日成立行政院原住民委員會（簡稱原民會）。國會三黨不過半，二位原住民委員以關鍵少數爭取權益。可惜，原住民族委員會組成並未如二位的構想，由具有民族代表性的原住民組成，而是由行政院長任命主任委員，主任委員再推舉委員，提請行政院院長聘任。

我國原住民族委員會的英文名稱為Council of Indigenous People，從英文字面看，委員會好像是民主選舉產生的原住民議會。但事實不然。（本報資料照）

行政院下設原住民行政部以照顧原住民權益與福利乃無可厚非，但我們認為仍需有Council of Indigenous People（原住民議會）的設置，以代表原住民主權、保護原住民自然與文化資產、監督政府落實《原住民族基本法，簡稱原基法》與聯合國《原住民權利宣言》等相關原住民法規等。

原民會自成立以來一直聽命於行政院，即使違反部落權益也在所不惜。例如，臺東縣政府黃健庭縣長不顧部落抗爭，在2018年將卡大地布部落領域約160公頃，招商給盛力能源公司設置光電廠，台東市公所在2019年6月1日為該公司代行部落會議，讓其他部落遷入的原住民也可投票而同意開發，引起卡大地布部落會議決議抗爭，但原民會卻仍核備同意廠商開發。最後，由三大頭目代表部落提起告訴而勝訴，法院於2022年9月8日撤銷經濟部核發電業籌設許可。顯然，原民會在這起事件並未守護原住民權益。原基法實施以來，很多原住民地區開發案，也鮮少看到原民會守護原住民權益，例如東海岸的美麗灣渡假村、棕櫚灣渡假村等。

我國在2015年底在原基法中，新增部落公法人條款，應給上述部落法律身分；蔡英文總統就任不久，在2016年8月1日於蘭嶼公開承諾要以實施部落公法人作為原住民自治的第一步。但原民會卻視為燙手山芋而擺著不碰。何轉型正義之有？期待三黨不過半下的原住民立法委員以關鍵少數，再現奇蹟。

呼籲蔡總統在最後四個多月任期內實踐部落公法人諾言，請立法院再以此為基礎，增訂原住民議會等原住民自治條款。可參考紐西蘭針對毛利族原住民，除國會有毛利人專屬席次、內閣設有毛利人發展部之外，另有毛利人議會（New Zealand Maori Council）、行政區毛利人議會（District Maori Councils）、社區毛利人執行委員會（Maori Executive Committees）、社區毛利人委員會（Maori Committees）等，從地方社區、行政區到全國，均有經由選舉產生的原住民民意機關。

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