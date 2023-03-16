自由開講》「暖揆」陳建仁罕見動怒！檢視高金素梅質詢盲點

張天泰

近日，無黨籍立委高金素梅在立法院總質詢時，要求官員挺直腰桿、擺脫美國操縱；行政院長陳建仁一度動怒反駁，他為捍衛台灣腰桿挺直，並批評高金的說法是「疑美論」， 筆者檢視質詢過程，主要爭點為2022年12月美國國務院公布「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員來台灣「工作（work）」，及台灣能否拒絕美國彰顯台灣的主權獨立性，形象溫柔有禮的閣揆陳建仁，罕見動怒爆氣，義正詞嚴直指高金素梅別散播疑美論，沒有人會信，而筆者在此文點出高金質詢論點的盲點、把加害者美化成受害者、混淆台美合作為美國控制台灣，來進行檢視分析，最後提醒高金勿和極權中共唱雙簧，說明如下。

無黨籍立委高金素梅近日在立法院總質詢時，要求官員挺直腰桿、擺脫美國操縱；行政院長陳建仁（中）一度動怒反駁，他為捍衛台灣腰桿挺直，並批評高金的說法是「疑美論」。（資料照）

一、高金質詢的論點盲點

高金素梅提出美國國務院公布「台灣學人計畫」，但美國先前推動「曼斯菲爾德計畫」讓日本經濟低迷30年，「烏克蘭學人計畫」導致俄烏戰爭，美國根本是來對台灣監督，而政府官員應該要對美國挺直腰桿，還要對中國釋出善意，創造兩岸和平，然而，高金主要質疑點美國學人計畫是要操縱台灣政府，並把發生戰爭的責任推給美國，卻刻意忽略下列已發生的事實，包含中共飛彈瞄準台灣、中共不放棄武力犯台、中共騷擾台灣ADIZ和中線、中共對台軍演、中共南海人造島礁軍事化、中共網路攻擊台灣、中共阻擾台灣參加國際組織、中共阻擋台灣軍購、中共與印度邊界衝突、中共騷擾菲律賓經濟海域、中共騷擾韓國KADIZ、中共騷擾日本ADIZ、中共騷擾越南海域等，而高金盲目把戰爭責任推給美國，卻忽略中共才是國際真正的霸凌作惡者，筆者認為高金討好中共，弱化台灣自我防衛的論調，不但無法帶來真正的和平，只會加速台灣被併吞！

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二、高金把加害者美化成受害者的錯謬

在質詢過程，高金素梅試圖把加害者美化成受害者，把美國和台灣的軍事合作、台灣積極備戰才能避戰的國防策略，扭曲成挑起戰爭，甚至認為烏俄戰爭美國在毀壞全世界和平，但不敢追究入侵獨裁國家俄羅斯，幫極權中共擦脂抹粉，扭曲是非，筆者認為高金顛倒黑白的言論，不但證據薄弱，荒謬論點經檢視後，人人皆可攻破，高金為原住民出身的立委，在企圖為極權中共說話的過程，也需看清楚中共在中國境內壓迫和侵害少數民族／原住民的問題，以及極權中共強制一言堂，任意消滅和逮捕提出異議者的惡行，請高金想一下那些正受到極權中共壓迫侵害、正受到苦難的受壓迫者們，或可幫助高金恢復道德良知，而台灣是民主國家，民主國家有言論自由，高金當然可以質疑批判美國，這是和極權中共最大的文明區別，但如果傳播將獨裁者美化成受害者的論點，散播似是而非的疑美論，導致損傷台灣的國家利益，仍須追究負責。

三、高金混淆台美合作為美國控制台灣

台灣和長期美國互惠合作，是依據台灣和美國共同利益的疊合點，美國不是為台灣利益而做決策，同理，台灣也不是為美國的利益做決策，而高金質疑美國的「台灣學人計畫」侵犯我們的法律，霸凌我們的主權，質疑美國正在控制台灣，「台灣學人計畫」的法律爭議可再釐清化解，但台灣如果單方面貼美國是霸權國家，認為和美國持續互惠合作是讓美國控制台灣，進而拒絕和美國的合作，筆者認為這不代表台灣主權彰顯，而是應從台灣國家利益去做全面考量，才能做出最有利台灣國家主權的決策，故不應混淆台美合作為美國控制台灣。

四、高金勿和極權中共唱雙簧

最後，台灣有很多政客都在談論品格、美德、道德、保護邊緣弱勢族群、做正確的事、苦民所苦、愛台保台，但是，如果你看他們實際做了什麼，而不是只聽他們說什麼，他們的行為往往是不道德的，他們撒謊，他們欺騙，他們想操作輿論帶風向，有時，他們或自我膨脹，或傳播顛倒是非的錯誤思考和假消息來讓自己國家內亂、內鬥，可能導致獨裁國家入侵，將帶給無數人民巨大苦難而不自知，總之，高金素梅不可在兩岸議題和國際關係，做錯誤的概念混淆，混淆了侵略與抵抗的關係，因為和平不是單向討好中共、弱化台灣，應回溯問題現象的本源，去正面質疑挑戰中共的武統論述，和長期以各種形式霸凌台灣的惡行，這是讓兩岸關係緊張的真正根源，在國際關係上，如把發生戰爭的責任全部推給美國，只會貽笑國際，更會讓高金素梅陷入和中共唱雙簧的危險境地！

（政治工作者、教育博士）

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