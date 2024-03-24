自由共和國》鶴岡路人／普廷連任後的俄羅斯和世界——三大趨勢

與其說是選舉，不如說是為了普廷一手打造了一場宏偉的政治秀更為準確。（法新社檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

日前在俄羅行了總統選舉，普廷再次當選。投票率為七十七％，普廷的得票率超過八十七％。打造出一種普廷獲得大勝，政權受到國民信任的印象。但是，在該大選中，候選人不僅不能自由參選，整個選舉活動也沒能自由進行。在投票當天，有很多報導顯示很多投票站沒能遵守秘密投票的情形，開票結果也有不透明之處。所有這些都與自由公正的選舉相去甚遠。與其說是選舉，不如說是為了普廷一手打造了一場宏偉的政治秀更為準確。

但盡管如此，很明顯普廷政權再次成功收緊國內局勢，控制了體制穩定。考慮到入獄和被解雇的可能性，對於普通俄羅斯民眾來說，反對政權和戰爭的成本太高，結果只能默認政府的所作所為的人也不在少數。另外，也有不少人純粹相信政府將戰爭（普廷所說的特別軍事作戰）正當化、譴責烏克蘭和西方的論調。無論哪一方是多數派，無論喜歡還是不喜歡，世界都有必要以這種狀態為前提來看待俄羅斯。

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預測今後局勢，以下三點尤為重要。

第一，俄羅斯將繼續全面進攻烏克蘭。在普廷看來，這場戰爭通過選舉獲得了信任。普通國民究竟有多少這樣的意圖尚有疑問，但不能否定政權可以如是解釋。

普廷反復強調烏克蘭的「去納粹化」、「非軍事化」、「中立化」等戰爭目的不變。另外，表示二○二二年秋天俄羅斯單方面合併的烏克蘭東部、南部四個州不會成為任何談判的對象。由於兵員和武器彈藥的不足，烏克蘭在戰場上陷入苦戰，可以認為俄羅斯占據主導的地區很多。如果戰況對俄羅斯有利，俄方停戰的意願將進一步降低。因為如果繼續戰鬥的話，可以擴大佔領地盤。而且，連任後的普廷具有可以採取更嚴厲措施的條件，包括動員新兵。

第二，對以G7為中心的美歐日各國對俄羅斯的經濟制裁會依舊持續。但很明顯制裁很難剝奪俄羅斯的繼戰能力。不是經濟制裁沒有效果。制裁雖有當初設想的效果，但還不夠。原本參加制裁的國家就很少，G7各國也沒有嘗試完全封鎖俄羅斯經濟。

雖然在能源領域進行了制裁，但為了防止石油和瓦斯的國際市場價格暴漲和不穩定，在確保一定量的俄羅斯能源供給的同時，為了不讓俄羅斯「賺到錢」而找出一個平衡點。這樣一來，俄羅斯依然可以維持一定的收入，作為戰爭的原始資金。這并不是制裁的漏洞，而制度就是如此。如果完全停止俄羅斯供應能源，世界就會陷入困境。G7等國也默認俄羅斯產原油在印度精製後流向國際市場，因為這樣國際市場可以維持穩定。畢竟，擁有能源和糧食的國家不會輕易崩潰。

第三，俄羅斯不僅和中國，還和北韓，甚至和伊朗的關係保持緊密。該局勢也將持續下去。俄羅斯擴大對中國的依賴，對俄羅斯來說也是應該保持警惕，但是為了繼續戰爭，對抗美歐日的經濟制裁，也就認為這是必要的成本。

從東亞安全保障的觀點來看俄羅斯強化和北韓的關係令人擔憂。已經證實，北韓製造的炮彈和飛彈被供應給俄羅斯，並被用於烏克蘭戰場。因此，資金流入北韓是一個問題，據說向北韓反饋了有關武器使用的數據，這有可能被用於提高北韓武器製造的性能。而且，作為回報，俄羅斯有可能向北韓提供飛彈技術等。

伊朗製造的武器也在大量流入俄羅斯，今後如果俄羅斯、北韓、伊朗之間關於武器彈藥的合作網被強化，其影響有波及全球的危險性。

普廷的連任導致現在俄羅斯的外交和安全保障的方向性今後也會繼續下去。對於其他國家來說，就俄羅斯全面進攻烏克蘭、對俄制裁的效果和極限以及如何應對俄羅斯強化與中國、北韓和伊朗的關係，需要指定中長期戰略。

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