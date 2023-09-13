自由開講》普廷紆尊降貴會見金正恩的揭示

康駿銘

日前北韓領導人金正恩搭乘專用的奢華裝甲列車，前往接壤朝鮮半島的俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參威），與國際通緝犯普廷會面，聲稱是為了加強雙方在軍事、經濟及地緣政治關係上的合作。而長期以來作為「老大哥」的普廷竟紆尊降貴、長途跋涉前往遠東地區，反映俄國國力已在烏俄戰爭中嚴重耗損，甚至淪落到要向地球上最孤立的國家求援。

事實上，北韓同樣使用俄國制式的武器，也存有不少現成的彈藥和武器，但以北韓的工業水平及經濟能力，相信難以有足夠能力與俄羅斯長期「合作」，因此不難聯想到背後定必有中國的介入。自俄羅斯入侵烏克蘭不久後，西方便祭出各種經濟制裁來大副削弱俄羅斯的力量，也確實令俄羅斯的經濟難以持續應付龐大的軍費支出；西方也同時進一步嚴正警告制裁令將擴大至任何援助俄羅斯不義之戰的國家，顯然就為中國量身定制的預防措施，也令北京有所忌諱，無法明目張膽介入烏俄戰爭。然而，北韓作為早已被世界制裁的國家，正好有條件成為中俄之間的最佳中間人。

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北韓領導人金正恩於接壤朝鮮半島的海參威，與普廷會面。（AFP）

中國自身的經濟問題同樣嚴峻，但若能向俄羅斯提供援助，確能令軍工製造業及相關產業鏈有所幫助，包括緩和失業率問題，也能從俄國的糧食及天然資源交換來減低外匯支出，而北韓作為中間人也自然能從中獲利，中、俄、朝鮮的新軸心國相濡以沫，透過戰爭經濟進行內循環、互相抱團取暖。

不過，隨著烏克蘭的積極反擊、以及俄軍因瓦格納集團的短暫兵變而進一步削弱，烏克蘭已奪回克里米亞附近的離岸鑽油平台，反映俄國已是強弩之末，烏俄戰爭的結束相信指日可待，但北韓與俄國的會面卻會令歐洲深感憂慮，主要是出於俄羅斯與朝鮮之間很可能在核武器技術及原料上有所交換。與此同時，俄羅斯的敗象對北京而言也是龐大的壓力，戰敗的俄羅斯隨時進入四分五裂的動盪時代，意味中國將失去對抗自由世界的盟友，也將錯過攻台的時機。換言之，新軸心國能延後俄國的戰敗，變相也擴大了中國侵台時機的窗口，我們仍需持續關注烏俄戰爭的情勢，及繼續與自由世界並肩向烏克蘭提供支援。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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