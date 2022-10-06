自由開講》借鑒普廷的烏克蘭核威脅，爭取美國將台灣納入核子保護傘

邱志偉

俄羅斯總統普廷9月21日曾警告，他將動用「一切能動用的手段」來保護領土，包含核武。美國國安顧問及白宮、國防部都放話表示，若俄羅斯動用核武，美國將不惜以一切手段讓俄羅斯付出代價。這大概是近年核武大國，罕見的在核武上近乎爭鋒相對。但外界似乎常忽視的事實是，在台海戰爭的可能隱患當中，也包含中國對台的核威脅。美方甚至在冷戰時期曾在台放置過原子武器，核威脅亦應當列入台海風險的可能劇本中。

在台海戰爭的可能隱患當中，也包含中國對台的核威脅。美方甚至在冷戰時期曾在台放置過原子武器，核威脅亦應當列入台海風險的可能劇本中。（AP）

回顧冷戰時期，台海對峙最有名的熱戰當屬金門823砲戰，當年艾森豪總統甚至不惜私下放話，不排除動用核武回應中國對台威脅的軍事行為。1999年5月20日出版637期《新新聞》的文章，內文根據《季辛吉談話錄──與北京及莫斯科的最機密對話》一書，季辛吉曾向中國承諾，將會在台撤除核武，以及蔣經國曾告知參謀總長，美方已表態將撤除在台南的原子武器。

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由上述1973-1974年的相關歷史對話可知，美國針對中國對台威脅，確實曾在台灣放置核武，在台南放置可搭載核彈頭的屠牛士飛彈，以回應中國對台的各種可能威脅，當然也包含核威脅的計畫在內。據了解，當年蔣介石在台灣決心發展核武，也是受到中共已在1964年成功試爆原子彈所刺激，決心不惜一切代價發展核武。

當然以當前國際客觀情勢、美方的態度及台灣的能力，加上民眾當前對於核能的疑慮，台灣在此刻談及核武，確實有些過於遙遠，但我要提醒的是，不能低估中國對台進行核威脅的震懾可能。在中國眼中，台灣擁有核武能力將與宣布台獨無異，因為中國多次對外強調，其對台動武的條件，主要在於台灣的和平統一已完全喪失可能性，其中一個指標，就是台灣擁有核武。當然，我們不可能因為中國的恐嚇，便喪失自主國防的能動性，但基於國際現實與台灣能力之下，現狀確實也不可能朝向自主擁有核武。

因此，我的建議結論是，因應普廷在烏克蘭戰爭的核威脅，各種國際情資又顯示中國正以烏克蘭戰爭為師，設法記取俄羅斯在這場戰役當中的各種行動，我們擔心中國也會將核威脅列入對台動武最壞的可能選項。所以我會建議政府，應當盡力爭取台灣納入美國的核子保護傘，尤其當美方正在強化日韓的核子保護傘，中國的核彈頭數量可能升至上千枚，台灣需要一定的核武保護能力，對中國保持鎮懾能力。即便做不到「相互保證毀滅」，至少在戰略上要讓中國明白，對台不保證毀滅，也能給予國人對國防能力有更高的信心。

（立法委員）

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