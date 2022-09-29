胡，怎麼說》兩大魔君闇影籠罩世界-槍口下的假公投、嚴控下的中共20大！

地球最大的歐亞大陸正遭闇影籠罩，專制統治兩個大國俄羅斯、中國的兩大魔君普廷、習近平，對世界和平的威脅與日俱增、愈來愈深重！

一黨專政、一人獨裁、專制統治大國的獨裁者，愈老愈危險、愈老愈偏執專斷而魔狂、愈久在其位就愈危險、愈遭到內部不滿就向外擴大解壓就對四鄰的威脅愈大、愈極權卻狂妄的做著實現霸天下之夢就愈造成世界危機！

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不幸的是，在歐亞大陸塊上，現在同時出現兩個極權魔君、專制獨夫。普廷，1952年10月7日生，再過9天滿70歲，極權統治俄羅斯已逾20年；習近平，1953年6月15日生，也將邁入70大關，極權統治中國已10年。

普廷今年2月發動殘暴的侵略烏克蘭戰爭，造成烏克蘭人民的巨大生命財產損失、無限的創痛及苦難，普廷也殘忍的強迫驅使數十萬俄羅斯士兵投身這場不義之戰、並已有5萬以上喪生異國土地。

現在，俄羅斯在烏克蘭東部4塊佔領區，惡搞「槍口下的假公投」，意圖藉槍砲威脅直接操控假公投，以併吞烏克蘭的領土，並急急在6月4日由普廷完全掌控的國會通過兼併，做為普廷70歲生日的血腥賀禮。

這4個臨時惡（俄）搞的假公投，當然一如普廷之陰謀全部高票通過，烏克蘭總統澤倫斯基直斥為普廷的鬧劇，美國、歐盟、英國、日本等等都不會承認惡搞的假公投，連哈薩克等曾屬蘇聯的中亞國家也不承認，因為，如承認俄羅斯在烏克蘭這樣惡搞-軍事佔領、搞假公投、併吞的三段法，難保有一天不會發生在和俄國鄰近的前蘇聯國家。

中國態度則十分曖昧，它一方面對公投二字視為洪水猛獸，擔心會在內部醱酵，一方面又選擇性挺俄以共同對抗西方陣營。其實，中國也曾因俄國（前蘇聯時期）惡搞公投，喪失了大片領土，雖然那片土地本不是中國的，1945年時，蘇聯控制了那時是中國的外蒙古，然後和當時統治中國的國民黨政權談好，由蘇聯在外蒙古操控一個公投，結果約97%贊成獨立為蒙古共和國，成為蘇聯附庸國，至於相鄰的唐努烏梁海就被蘇聯併吞了。

2014年，俄國在軍事佔領原屬烏克蘭的克里米亞後，也在當地惡搞一個先獨立、再併吞入俄的公投，西方國家都不承認，但俄羅斯是野蠻國度，用槍捍子惡（俄）搞假公投，正是其拿手歹戲!

俄軍烏東佔領區，正面臨烏克蘭軍大反攻，光復了不少失土，普廷搞公投企圖造成兼併之實，然後大徵兵把俄國青年投入當砲灰、更露出核子獠牙，威脅西方國家不得援烏，否則...。這個殘民以逞的無恥老獨夫、殘暴魔君普廷，闇黑魔影製造的恐懼正籠罩歐亞大陸的天空。

再看另一專制獨裁的習近平，中共20大將在下月16日召開，習近平將打破中共權力慣例，成為首個取得習三連皊中共領導人、有如登基為紅朝帝王。藉著防疫的清零封控為藉口，習近平在嚴控之下舉行中共20大，以便萬無一失的三連任、再一個5年任期，甚至之後就照例連四任...。

最近，他在疫情下近3年來首次出國、剛回國就搞神秘，在喉舌媒體上消失了10天，各方猜測紛紛，什麼反習大作、軟禁了習近平...，但我從來不信這些倒習或習倒的謠言，不過是唱衰他、吐怨氣、詛咒他而已，因為，就推翻一個專制帝王來說，無論古今中外，如果真的發生政變，一定是一擊而中才行、而且必定斬草除根，把專制獨裁之皇宰了，不能搞軟禁、逼宮什麼的，否則，政變一定失敗。但最近中國根本沒有被觀察到那些情況，謠言終究只是隨風而逝。恐怕，這是習皇故意搞神隱、用來引蛇出洞的，那中共內部有人要倒楣了。

中共內部怎麼搞、怎麼鬥，老實說，台灣只能看、不能插手、最好少說話，但是,習近平的中國夢，起手式就是要兼併吞掉台灣，對台灣的軍事行動威脅愈來愈大，嚴重影響台海、亞太、世界的和平穩定，正如前述，習近平愈老、獨裁愈久、權力愈集中，就愈危險。

中、俄兩國之間，習近平、普廷之間，利益關係其實是既鬥爭又聯合、既聯合又鬥爭、短期可能聯合、長期必定鬥爭的，但是，因普廷侵略裂解烏克蘭、習近平圖謀吞併台灣，兩個魔君有狼狽為奸、各取所需的極大可能，使得黑闇魔影深濃的籠蓋世界的天空。世界各民主自由的國家必須起而團結扺抗，才能衝破闇影，不讓兩個闇黑專制魔君瓜分統治世界!

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