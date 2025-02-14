林修民 半導體看天下》在人權法治下 美國AI絕不可能被中國AI追上

中國AI的DeepSeek的問世，有些人認為會追上美國AI進度，甚至影響輝達和台積電未來晶片的出貨狀況。筆者認為、如果處於人權法治下，中國AI追上美國AI的機率是零，中國唯一可能追上的機會就是超量使用非人權法治的方法才有機會與美國一拚。

◎林修民

最近隨著中國推出DeepSeek以及美國白宮AI與加密貨幣負責人塞克斯（David Sacks）說:美國仍主導AI領域，但美國領先中國只有3到6個月，許多人便開始好奇美中在AI領域之間的勝負，甚至擔心起萬一美國輸掉了，那整個自由世界該何去何從?



中國AI的DeepSeek的問世，有些人認為會追上美國AI進度，甚至影響輝達。（彭博）

中國AI的DeepSeek的問世，有些人認為會追上美國AI進度，甚至影響輝達和台積電未來晶片的出貨狀況。筆者認為、如果處於人權法治下，中國AI追上美國AI的機率是零，中國唯一可能追上的機會就是超量使用非人權法治的方法才有機會與美國一拚。

過去幾週媒體上有許多言論談到中國AI的DeepSeek的分析，對AI技術的本質其實有蠻大的誤解，而這些誤解就直接導致了錯誤的結論和預測。其中關於DeepSeek的問世就是以後不需要輝達等高效能晶片，可以用較低的算力晶片來取代就是最大的謬誤。

請繼續往下閱讀...

什麼是算力?

大家要知道，現在的資訊生活其實來自數位時代，也就是數位運算。什麼是數位運算? 說穿了不值錢，就是加減乘除而已。

還記得筆者當年第一次考聯考（高中），考前雖然已經盡力準備，考前預估上第一志願機會不小，但畢竟沒有實際參加過，還是有些忐忑不安，還記的老師上考前特地找所有考生講話，其中一句話讓筆者印象深刻到現在，就是「聯考有什麼好怕的、就是加減乘除而已嘛」，其實不只聯考，就算是再厲害的AI、只要在目前的數位時代下、核心的本質運算也是加減乘除。

以DeepSeek為例，它的所謂的開源只是公布他的模型和參數。至於筆者上禮拜專欄所提的引起華爾街大地震那句”只要2000片H800就以訓練出接近ChatGPT的算力基本上是無從驗證。因為其硬體真正執行加減乘除運算的過程並沒有公開，如果其母公司幻方量化改稱是使用中國國粹-算盤所算出來的，全世界也沒人能證明他是假的。

目前所有AI的硬體嚴格來看都是「加速卡」。DeepSeek即使用算盤來做，雖然比較慢，總有一天會訓練完成。 （路透檔案照）

影響AI效能主要有三個因素: 硬體算力、軟體模型與順練資料與方法。

硬體算力

前文已提到，算力基本上只作加減乘除，換句話說，目前所有AI的硬體嚴格來看都是「加速卡」。DeepSeek即使用算盤來做，雖然比較慢，總有一天會訓練完成。

硬體加速卡歷史

其實硬體加速卡在電腦史上一點都不稀奇。 電腦剛發展出來時，點陣顯示非常慢，特別在視窗（買金塔、微軟的Windows）技術發展出來後，就有顯示晶片廠商宣稱有視窗加速功能。

另一個典型的加速系列就是數位軟體的撥放（解壓縮），30年前曾經有一種硬體晶片叫MPEG解壓縮晶片。因為30年前的電腦CPU與顯示晶片算力不足撥放現在到處在電腦或是手機上撥放的影片，如果當年要在電腦上撥放影片，得使用前述的MPEG解壓縮晶片才可以撥放，也就是目前AI硬體算力的狀況。

運算節省記憶體

而DeepSeek宣稱節省記憶體也不是什麼新鮮事。 本來資訊電腦發展的歷史就是以使用更少的記憶體為主，為了節省記憶體的使用把運算的資料先壓縮過寫回記憶體在資訊半導體界非常常見。何況所有開發晶片的過程中，把原先模擬的浮點功能轉換為較少的定點數本來就是必經的過程。

中國在美國半導體的出口管制下，如果不採用非法的欺騙手段，在硬體算力的部分是毫無超越美國的機會。 （路透檔案照）

綜合上述，中國在美國半導體的出口管制下，如果不採用非法的欺騙手段，在硬體算力的部分是毫無超越美國的機會。

而在模型軟體方面、目前AI發展過程中重要的模型不管是CNN或是Transformer都是美國發展出來的。不過平心而論，中國在這個方面落後美國的距離比較短，尤其是在大規模的監控、天網與金盾管制中國人民的思想與行為的軟體演算技術，中國的軟體技術如果稱第二，全球大概也沒有國家敢說第一。

最後的AI資料訓練方面，AI和傳統軟體最大的差別就是訓練資料的重要性。在各個領域資料方面，大部分美國還是領先中國。中國因為其恐怖極權的特性，在某些不重視人權的領域資料會領先美國，例如在人體器官的活體移植或是私領域的全方面監控資料方面，則是中國勝出。

綜上

我們可以發現，只要是人權法治的運作下，中國沒有在上述任何一個方面有辦法超越美國。故、只要在人權法治的體制下，中國AI超越美國的機會是零。但很可惜，中國從來就不吃人權法治那套，所以、歐美日如果沒有更大的出口監管，把恐怖獨裁體制驅除出人權法治社會，最後只會慢慢侵蝕掉人權法治國家的基石。

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法