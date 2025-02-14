自由開講》舔共專業，咆哮有力，倒閣無膽

◎ 木鐸

立法院1月24日在下班前一刻，將旨在惡意提高罷免門檻，妄圖攻擊民間罷免藍委力量的選罷法修正案突襲送至行政院，行政院隨即在傍晚5時15分召開臨時院會，在15分鐘內通過覆議案，行政院長卓榮泰更批立法院的舉動是居心不良、罔顧道義。是赤裸裸的公開霸凌公務員。

民眾黨代理主席黃國昌。（記者羅沛德攝）

素有「咆哮昌」渾號，一向「腦中無法紀，眼中無是非」的民眾黨代理主席黃國昌1月25日表示，這已經是卓內閣第3次提出覆議，如果這次覆議再遭立法院否決，請行政院長卓榮泰自己辭職下臺。

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針對藍白亂台，知名律師呂秋遠1月26日在臉書嗆問藍白：「你們對這個內閣這麼不滿，凍結這麼多預算，又號稱反對民意有六成，倒閣再選一定可以穩穩過半數，甚至到四分之三，可以修憲罷免總統，狠狠打賴清德臉，逼他辭職，為什麼不敢倒閣？」呂秋遠表示，別讓這個國家，只因為幾個立法委員的恬不知恥、為虎作倀、而讓整個國家慢慢走向毀滅。

談到為虎作倀，這次藍白合組的八路軍替中共幹的壞事還真不少，茲以幾個指標人物為例：

國民黨團總召傅崐萁系出中國統戰部部屬大學暨南大學，長期浸泡在「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」的陰險狠毒統戰醬缸裡，路人皆知。

國民黨團總召傅崐萁。（記者王藝菘攝）

王鴻薇到央視當來賓，嘲諷台灣，阿諛中國，有影音為證。馬文君與徐巧芯阻擾潛艦建軍不遺餘力，還涉及洩密，蓄意弱化我國軍力、翁曉玲「博士」，著力在癱瘓法律最後防線憲法法庭，破壞憲政基礎，真是「專業型叛國」。

陳玉珍稱「北京為中央」，高金素梅用簡體字質詢，還稱「我們習近平」，兩者屬於「地痞型犯罪」…，這些累累舔共言行，坐實了「藍白是奉中共旨意的亂台八路軍」的市井傳說，及「共匪立委」的稱號，藍白被中共交付的任務就是癱瘓台灣，為其「祖國」中共，不戰而屈台灣之兵鋪平道路。

綜上所述，藍白合組的八路軍，十二字以蔽之：「舔共專業，咆哮有力，倒閣無膽」。

（作者從商）

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