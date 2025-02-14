許美華頻道》川普不高興 ／先別慌 美若對台晶片課稅是七傷拳

最新消息是，川普又對台灣晶片放話，說「他不高興」。

◎ 許美華

最新消息是，川普又對台灣晶片放話，說「他不高興」。

我要呼籲大家冷靜，不要自亂陣腳、製造恐慌。（以下先省略八萬字⋯

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美國總統川普。（彭博）

「川普：台灣拿走了我們的晶片，我們要拿回來；拿不回來的話，我們會不開心」

這題要真的每個面向講清楚，可能要講三天三夜。

先講一件事就好：

如果川普真的想要對台灣晶片課稅，以他的個性，他絕對可以立刻宣布對台各種晶片關稅稅率，下個月就開始實施。

川普最愛關稅這招大絕，他對加拿大、墨西哥、巴拿馬，都已經用過了。

為什麼川普沒有對台灣晶片這樣做？

台美晶片產業 共存共榮

最根本的原因是，台美晶片產業現在根本綁在一起，共生共存，像連體嬰一樣。美國拿刀砍台灣晶片產業，同時也是砍向自己。

川普放話要對台灣晶片課稅，其實終極目的是希望晶片製造回流美國。但用關稅做威脅，放在美國高階晶片完全依賴台積電的現實上，其實違反國際貿易的比較利益運作法則，是沒有效果的。

而且，要對晶片課稅，其實技術難度很高。

之前我寫過一篇針對美國要對台灣晶片課稅，基本上是常識、不是什麼真知灼見的文章，自由時報轉載後，台大經濟系教授鄭秀玲老師還私訊稱讚我。其實真的不是什麼偉大道理，就是是經濟學、國際貿易的ABC。

總統賴清德今天召開國安高層會議後表示，台灣要沉著因應，「謀定而後動」，創造多贏局面，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。 （記者羅沛德攝）

毫無意外，美國重量級媒體也提醒川普政府，對台灣晶片課稅是七傷拳。

還有許多台灣產學專業人士，甚至包括之前一路從紫光就跟我們唱反調的大分析師陸行之，也都提出類似觀點。

當然，因為台美關係極度重要，台美晶片連體嬰也不能把另一半當空氣，川普大帝不開心，我們要重視、理解，有善意合理的回應。

至於晶片課稅這題，其實上下游產業鏈，目前能做的預防工程有限。（頂多提前拉貨吧

我們就等美國端出晶片課稅方案，還有申報方式再來說吧！（懂的人就懂

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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