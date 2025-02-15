自由開講》從李彥秀症狀談公職人員資格限制

◎ 愚工

近日爭議不斷的李彥秀身兼國民黨副秘書長、文傳會主任、區域立委三職，從其最近被踢爆的劣跡，越來越像中共官方定義的「裸官」。

中國把配偶及子女均已移居國境外的國家工作人員稱為裸官。這名詞並且正式出現在《國家預防腐敗局工作要點》的官方文件中。文件點出「能撈就撈，不行就跑，跑了就了，似乎已成了貪官們心照不宣的心訣」。而裸官容易一走了之，更是貪官族群的重要組成分子。

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國民黨立委李彥秀。 （記者羅沛德攝）

輿論指出，「貪官的墮落，是一個從量變到質變的過程，其間不可能沒有蛛絲馬跡。裸官就是為外逃所作的種種準備，他們隨時可以飛走。由於他們是孤家寡人，身邊沒有什麼拖累，一旦出現對自己不利的風吹草動，自己隨時可以拍拍翅膀飛走，根本不用考慮自己飛走之後的影響」。

為了抑制裸官，深圳明令，配偶和子女非因工作需要在國境外定居或者加入外國國籍、取得永久居留權的裸體官員，不得擔任黨政一把手和重要部門的班子成員。深圳此舉打中了裸體官員之七寸。

李彥秀平常鼓譟疑美論，挑撥台美關係，卻又在美國大量置產，這次又積極投身傅崐萁領導的毀憲亂台團夥，執行中共交付的毀台任務，為中共不戰而屈台灣之兵創造有利條件，萬一台灣不幸落入中共手中，李彥秀完全可比照中國裸官之於中國，「能撈就撈，不行就跑，跑了就了」。

中共雖是台灣的敵國，但其對裸官的規範值得吾人參考，政府應該嚴格規範，凡是配偶和子女非因工作需要在國境外定居或者加入外國國籍、取得永久居留權的人員，不得擔任政府官員，也不可競選公職。讓李彥秀這樣的投機份子無從藏身在公職隊伍中。

（作者從商）

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