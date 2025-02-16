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曹興誠八不居士》徐巧芯、王鴻薇被罷免嚇得胡言亂語

事實上，選舉、罷免和創制、複決，都是憲法賦予人民的「四大民權」。身為立法委員，居然要求選舉罷免由私人付費？顯然她們連最基本的憲法常識都不足！還好意思繼續當什麼國會議員呢？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/16 16:55

◎曹興誠

前日徐巧芯和王鴻薇合開記者會，說罷免費用應該由我曹老道來出；這很可笑。

藍委徐巧芯和王鴻薇日前合開記者會。（記者叢昌瑾攝）藍委徐巧芯和王鴻薇日前合開記者會。（記者叢昌瑾攝）

她們的邏輯是說，罷免沒必要，浪費錢；她們還想扭曲事實、移轉焦點，說罷免她們，不是由於天人共憤，而只是我曹老道一個人的主張。

事實上，選舉、罷免和創制、複決，都是憲法賦予人民的「四大民權」。身為立法委員，居然要求選舉罷免由私人付費？顯然她們連最基本的憲法常識都不足！還好意思繼續當什麼國會議員呢？人民群起罷免之，只是剛好而已！

其實國家最不該出的錢，就是「養老鼠咬布袋」。尤其台灣人民發現他們辛辛苦苦繳的納稅錢，竟然以高薪在養一堆不但不稱職甚至還叛國賣台的立委；這件事讓大家忍無可忍，所以才會群情激憤地發起了大罷免。

讓大家都感到不齒的徐巧芯，居然還敢騙她的支持者，說她愛中華民國。我要請問徐巧芯，傅崐萁到中國去的時候，敢開口說出一句「中華民國」嗎？不敢說出中華民國，就是承認「一個中國」等於「中華人民共和國」。這時候還贊成兩岸同屬「一個中國」，就是附和中共，承認中華民國已經滅亡；當然就是背叛了中華民國。

徐巧芯（前中黑衣女）之前曾說傅崐萁是黨內病毒，後來趴在傅身上假哭，還唯「傅命」是從？。（資料照）徐巧芯（前中黑衣女）之前曾說傅崐萁是黨內病毒，後來趴在傅身上假哭，還唯「傅命」是從？。（資料照）

妳曾說傅崐萁是「讓你病、要你命」的黨內病毒，為什麼妳現在唯「傅命」是從？所謂愛中華民國的你，竟然趴在背叛中華民國的病毒身上訴苦假哭，那時候你心裏還有中華民國嗎？

真心擁護中華民國的人，請不要再被傅、韓、徐、王這些地下共產黨員，明裡一套、暗一套的招術一騙再騙。
請大家不分藍綠，一起投入罷免，抗共保台。

（作者為聯電創辦人）
本文經授權轉載自曹興誠臉書

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