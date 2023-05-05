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自由開講》克里姆林宮「遇襲」的警示

2023/05/05 11:21

康駿銘

日前俄羅斯發佈消息，指控烏克蘭派出兩架無人機向克里姆林宮發動企圖「斬首」普廷的襲擊行動。從事發時候的影片可見，無人機在凌晨時份飛向克里姆林宮的圓頂，並在屋頂上的國旗旁爆炸，影片中也拍到有兩名持手電筒人士疑似正在爬向圓頂，動機不明。俄方稱無人機「襲擊」並沒有對普廷造成傷害，並指控烏克蘭發動「恐怖攻擊」，而烏克蘭則否認指控。

俄羅斯指控烏克蘭出動無人機攻擊克里姆林宮。（路透）

筆者認為這次的無人機事件很可能是俄羅斯自導自演的假旗行動。克里姆林宮距離烏克蘭實質控制區數百公里，即便沒有燃料等技術問題，兩架無人機也並不可能在數小時的行程中，越過俄羅斯控制區並順利飛抵莫斯科的中心而不被事先擊落。而且，這種「攻擊」並不可能對龐大的克里姆林宮造成實際傷害，更遑論半夜要「刺殺」行蹤不明的普廷。對烏克蘭而言，這種行動並沒有戰略意義，準備進行大反攻更為實際。

目前歐陸氣候已經回暖，土壤已從泥沼變回適宜行軍的土地，加上西方軍備及彈藥援助已經到位、開戰前期派往西方受訓的軍人也陸續回歸作戰，都為烏克蘭進行大反攻提供了有利的條件。相反，俄軍一直處於進退失據的境地，加上俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）仍未收到彈藥增援的回應，莫斯科此時急於籌集更多兵員及物資，而無人機事件正好距離紀念二戰德軍投降的「勝利日」（５月９日）不足一星期，在此時發動假旗行動，正好可以向民眾發放「本土遇襲」的訊號，從而激起民眾怒火來凝聚軍民，尤其是這一天一直被視作俄羅斯軍民團結的日子，俄羅斯很有動機來自導自演這場「襲擊」。

烏俄戰況對國際環境乃至台海局勢仍然有著相當大的關連性。烏克蘭的反擊將對普廷構成巨大的壓力，同時也令習近平必須明確地為與俄羅斯的關係作出選擇。俄軍的戰敗將意味著普廷的失勢、甚至可能導致俄國的瓦解，而屆時中國將失去其反普世價值陣營中的最重要盟友。對中國而言，雖然繼續借著台灣紅統勢力干預大選來奪取台灣最為有利，但烏俄局勢將壓縮習近平的決策時間，是要展開侵台、甚或支持俄國動用核武，這段時間極為關鍵。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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