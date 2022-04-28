社論》普廷正在考驗西方領袖

馬克宏連任法國總統，眾多賀電包括來自普廷：「我誠摯地祝願你在國家事務上取得成功，也希望你身體健康」。二二四前，馬克宏熱中於外交斡旋，與普廷往來十餘回合。德國總理蕭茲亦然，戰前與澤倫斯基、普廷會談，他的結論是：烏克蘭加入北約在可預見的未來沒有可能性。難怪英國無任所大臣、保守黨主席道登稱：「如果法國還有德國能做到更多的話就太好了」。直到今日，奧地利還稱：烏克蘭不一定非得加入歐盟。

俄侵烏後，馬克宏忙於選舉，蕭茲（聯合）政府備受矚目。從梅克爾到蕭茲，北溪二號是進行式。對俄羅斯的能源倚賴，終於因烏俄戰爭窘態畢露。除了推遲禁止進口俄羅斯能源，德國對烏克蘭的軍援也首鼠兩端。戰前，德國宣布提供烏克蘭五千頂軍用頭盔，還阻止愛沙尼亞向烏克蘭提供德製武器，引起烏克蘭不滿、國際議論紛紛。四月中旬，德國總統史坦麥爾擬訪問烏克蘭遭拒，蕭茲撂話不打算訪問烏克蘭。而俄侵烏後，前往基輔挺烏抗俄的領袖絡繹不絕，包括波蘭、捷克、斯洛維尼亞、歐盟、英國、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、丹麥、西班牙等，美國國務卿與國防部長亦在上週末抵達，而澤倫斯基還在等待拜登。

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二二四後，德國聯合政府中綠黨背景的副總理兼經濟部長哈貝克與外交部長貝爾伯克，推動軍援烏克蘭一百輛德國坦克。此一計畫，遭到社會民主黨背景的蕭茲推遲。蕭茲表示：北約需避免跟俄羅斯正面衝突，否則有可能會導致第三次世界大戰，而自由民主黨黨魁、財政部長林德納替蕭茲緩頰。這個聯合政府在應對普廷的分歧，削弱了德國的領導地位，讓梅克爾時代更遙遠了，雖然去年十二月，她才卸下長達十六年的總理職務。澤倫斯基還點名批評，她與法國前總統薩科茲，二○○八北約布加勒斯特峰會，帶頭反對烏克蘭加入北約。普廷之亂，也使她為德國與歐洲留下的中俄外交、經貿、能源關係，面臨嚴酷的檢驗。

普廷的戰爭罪行、種族滅絕，令人髮指。兩個月來，軍援、經援、制裁俄羅斯最力者，應屬美、英。德、法，從戰前迷信外交斡旋，到戰爭期間投鼠忌器，自失領導歐洲的機能。若非美、英力挺，烏克蘭狀況不堪想像。俄侵烏，十足現代版的蠻族入侵，且普廷原計畫的速戰速決，輕忽烏克蘭的抵抗意志與能力，只能靠濫殺平民、夷平城鎮、核武恫嚇做為心理彌補。反倒是，蘇-35戰機被擊落，黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沉，象徵著普廷帝國已近黃昏。歹戲拖棚，普廷親手證明了，俄羅斯只是一個二、三流國家。

梅克爾，一度是歐洲的領頭羊。可惜，她把德國與歐洲帶向高度倚賴俄國能源、中國市場。根據歐盟執委會數據，二○一九歐洲天然氣用量四十一．一％從俄羅斯進口，固體燃料四十六．七％，原油廿六．九％。梅克爾卸任前，在德國擔任歐盟輪值主席國之際，完成歐中全面投資協議談判，被習近平推崇為中國的好朋友。但因中國在香港、新疆之惡行，致使歐盟制裁港、疆相關官員，北京則以牙還牙反制裁，此事一發不可收拾，歐中全面投資協議也為之停擺。史坦麥爾（二○一七就任德國總統）坦承：利用貿易和能源與莫斯科建立橋樑是錯誤的。至於梅克爾的前任總理施洛德（一九九八—二○○五、社會民主黨），依舊堅信德國和歐洲的和平與繁榮，將取決於與俄羅斯的合作。

於是，不能與中俄鬧翻，竟成德國甚至歐洲的安全考量。主要歐洲大國，竟然受制於東方的兩個專制大國，可以說是歐洲的總體危機。這種情形，也制約著德、法等政府應對烏俄戰爭的選項。二月底，德國國防預算從一．五％提升至二％，總算到達北約的水準，而蕭茲向來是反對增加軍費的。德國與日本（完全準備好隨時處理應急情況），兩個二戰發動國，近年對回應中俄安全挑戰的作為大不相同，對援助烏克蘭、制裁俄羅斯的態度更明顯有差。這兩種態度，哪一種較能因應全球變局，大家且拭目以待。林德納說：「我們必須在能力所及範圍盡可能幫助烏克蘭獲勝，但是這個道德責任的底線是不能讓我們自己的國安，還有北約的防衛能力受威脅」。愛沙尼亞駐烏克蘭大使庫斯卡卻說：「每一發擊中俄羅斯戰車的標槍飛彈都會減少對我們的威脅」。這場戰爭，顯然也在考驗西方領袖的未來評價。

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