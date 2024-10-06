自由開講》美國大選將屆 對台海策略的未雨綢繆

◎林正二



美國總統大選只剩一個月了，雖然目前賀錦麗民調領先川普，但仍在誤差範圍內，選情仍膠著激烈，無法確定誰會勝選。由於美國的對華政策與台灣安全息息相關，我們應密切留意川普與賀錦麗目前與未來可能的台海政策，事先有所準備，以因應未來可能的變局。

美國總統大選只剩一個月了，雖然目前賀錦麗民調領先川普，但仍在誤差範圍內，選情仍膠著激烈，無法確定誰會勝選。（法新社）

此次美國大選，在台灣與中國議題上，川普雖然表示未來仍要以極高的關稅跟中國打貿易戰，而且以前在位時，因有反共態度明確的龐皮歐擔任國務卿，很支持台灣抗中，但川普此次大選時表示台灣面臨中國的攻擊很危險，離美國那麼遠，難以保護，應支付美國防禦費，似乎不願協助台灣禦敵，還埋怨台灣搶走美國的半導體市場。

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然而，川普雖常信口開河，但他如當選美國總統，有強烈反共的副總統范斯以及國會兩黨一致對抗中國、協助台灣共識的制約，而且有身旁國務卿與國安會秘書的專業獻策，應不會像現在對台灣的安全如此輕忽；惟川普因為是第二任更熟悉國內外政策，依川普強烈的自主個性，他是否會跟以前一樣支持台灣抗中？中國如願以經貿利益交換美國不干預其統台政策，川普是否會附和？這些都是未知數。

相較於要台灣付防禦費的前總統川普，賀錦麗在對台方面將追尋拜登的步伐，比較重視民主原則，較願意支持台灣。賀錦麗若當選美國總統，將沿用拜登的中國政策思維，將中國視為美國世界地位的極權挑戰者，將比川普更重視中國人權與網路竊盜等議題；因此，未來她將延續拜登強化盟邦日本、韓國及區域國家對抗中國的策略，並維持拜登時期與盟友的合作關係。

賀錦麗曾嚴厲譴責中國侵犯新疆的人權，甚為關切香港的民主自由與人權；雖然她在副總統任內曾表示維護印太地區自由安穩的重要性，並讚揚台灣優異的表現，支持台灣的防禦抗中，惟當時她並未像拜登一樣表示中共侵台時會軍援台灣，因此未來她雖會延續拜登抗衡中國的印太戰略，但由於此次大選並未提及美國的台海政策，她如當選美國總統，是否像拜登一樣明確地表示中國侵台時會軍援台灣，現在仍不明確。

從川普與賀錦麗過去跟目前對中國與台灣的態度來看，兩人要如何協助台灣對抗中國侵台，川普是否會改以交易方式為台海政策主軸，仍不明確，必須等其中一人就任美國總統、選定國務卿與國安會秘書後，方有更明確的台海政策。建議賴政府未雨綢繆，雖然像川普這樣隨口而出的想法不太可能實現，但仍要預想未來最壞的情況發生時，台灣應如何調整因應，才是抗中保台的萬全之計。

（作者為退休駐美外交人員）

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