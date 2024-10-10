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自由廣場》台灣與中華民國的和解 值得普世共見

2024/10/10 05:30

◎ 張經偉

小笠原欣幸認為：賴清德總統的「祖國說」已然「超越老台獨派建國論」。我並期望：賴總統的做法能獲得更普世的參考。

老台獨們視「中華民國」為台灣人該推翻的外來殖民政權，尤其該政權在台製造了二二八事件、白色恐怖等國家暴力。然若以全球視角觀之，只能遺憾地說：從帝國邁向現代式國家的過程，必是充滿暴力，即使這個國家取了一個很「本土」的名。

「大韓民國」正是一例，「三韓」為當地的古部落名。然這並未換得萬眾一心，因「大韓民國」成員多為日治時期的親日朝鮮人（像朴正熙畢業於滿洲國軍校）。抗日朝鮮人遂視「大韓民國」為殖民之繼續（惟日殖轉美殖），反抗美、韓聯軍的游擊戰因而接踵而來。金日成絕非唯一的游擊勢力，惟其獲得毛澤東、史達林的援助，戰火於是擴大為韓戰。

假設，美國當年對台如對韓，不是託交中華民國政府，而是扶持日本帝國留下的親日派、建立「台灣共和國」、鎮壓抗日派的反彈…仍然難逃的國家暴力，則真實中的「狗去豬來」與這假設中的「南北台」不知何者更暴力？

國家暴力既是「必然之惡」，台灣人、韓國人、巴勒斯坦人…特別「慘」之處在於：所承受的國家暴力，又伴隨一股「外力入侵」感。然而，多慘的處境，人們都有選擇。台灣人選擇與「中華民國」和解共生、開創更大的「中華民國台灣」，許多巴勒斯坦人選擇相反：眼看巴解組織改走體制內路線、可能與以色列談成「兩國論」，遂轉而心向堅持暴力革命的哈瑪斯。戰火於是綿延無絕期。

吾等台人的經驗，於是很有普世參考價值：和解若能獲得更多，何必永恆的衝撞？假如民進黨不是賴清德的「祖國說」，而是繼續武力推翻路線的「包裹恐攻」，台海今天怕是沒有晶片，只有碎片！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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