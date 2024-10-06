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自由開講》中國遊客目無法紀，依法應強制出境

2024/10/06 09:30

◎余夢蝶 

日前，有在台香港人在台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，掛起「光復香港、時代革命」等旗幟，竟遭到二名自稱來台觀光的中國遊客鬧場，高喊「台灣、香港都是中國的」，還動手拉旗、破壞、叫囂，引發社會輿論撻伐。

日前在台港人趁10月1日中國國慶在西門町舉辦香港國殤活動，竟有中國遊客（左）鬧場，雙方爆發口角。（圖擷取自《自由亞洲電台》）日前在台港人趁10月1日中國國慶在西門町舉辦香港國殤活動，竟有中國遊客（左）鬧場，雙方爆發口角。（圖擷取自《自由亞洲電台》）

根據《刑法》第302條規定，私行拘禁或以其他方法剝奪他人行動者，處5年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，該二名中國遊客之囂張行為，已經涉及觸犯刑法之妨礙自由罪嫌，且簡直是侵門踏戶，公然挑釁台灣的民主與法治。

再者，按《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第18條規定，進入臺灣地區之大陸地區人民，若有事實足認為有犯罪行為者，內政部移民署得逕行強制出境，或限令其於10日內出境，逾限令出境期限仍未出境，內政部移民署得強制出境。

因此，筆者呼籲台北市警局應依法究辦，而內政部移民署亦應「硬起來」，依法勒令二人強制出境，以免中國遊客目無法紀，繼續來台胡作非為。

（作者為法務人員）

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