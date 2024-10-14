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自由開講》習近平的七面楚歌

2024/10/14 09:30

◎愚工

上個月，中國學術重鎮，中國社會科學院（俗稱「社科院」）經濟所發生政治地震。該所的所長、黨委書記、副所長、副書記等整個領導班子被全部撤換。地震源於副所長朱恒鵬針對經濟情勢「妄議中央」。英國《經濟學人》指出，習近平正在對膽敢「獨立思考」的人加緊箝制。

中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬今年初疑因在微信群組中，批評中共總書記習近平對國內經濟的管理，事後不但遭到調查，還被拘留並免職。（截圖自百度百科）中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬今年初疑因在微信群組中，批評中共總書記習近平對國內經濟的管理，事後不但遭到調查，還被拘留並免職。（截圖自百度百科）

這次經濟所領導班子的團滅有如2023年火箭軍的團滅。火箭軍控制指向美國的核彈頭導彈。司令員李玉超是習近平重點培養對象。他被拔官的原因眾說紛紜，主流的看法是不忠與貪腐相輔相成。7月9日，《解放軍報》題為「堅持集體領導，注重發揚民主」的文章指出，書記、副書記應廣開言路…，聽到刺耳的意見要有足夠的包容心態。這篇文章被解讀是在暗批習近平。

更妙的是，在言論箝制嚴厲的中國，這篇文章至今仍在網路流傳，這意味著習近平對軍隊與宣傳團隊的失控。

中共十八大以來，習近平一再圍繞「絕對忠誠」發表系列講話，《人民日報》及《解放軍報》數次發表「堅持不懈學思想，絕對忠誠見行動」、「對黨絕對忠誠，絕對二字重千鈞」之類的論述，2019年1月31日實施的【中共中央關於加強黨的政治建設的意見】更痛斥偽忠誠、兩面人的行為；2022年2月28日頒發的【新時代政法幹警十個嚴禁】第一條就寫明「嚴禁對黨不忠誠不老實…」。

除了學術界與軍方這兩股沒有「絕對忠誠」於習近平的勢力，習近平也面臨紅二代及境外勢力與75年積累的民怨與官怨的挑戰。事實顯示，紅二代廣泛盤據軍隊、官場與商場的重要角落，例如因言獲罪的房地產大亨任志強，及針貶「軍隊改革屢屢失敗」而獲罪的解放軍空軍上將劉亞洲都是紅二代；境外勢力則是國際圍中的凝聚、75年積累的民怨與官怨來自政治掛帥的政經制度…。

值得注意的是，絕對忠誠的要求談了十多年，至今還在三令五申，顯然學、軍、官、商、紅二代、境外勢力、民怨都暗潮洶湧，這七股反習勢力讓習近平陷入「七面楚歌」，吾人須嚴加警惕習近平的困獸之鬥。

（作者為商）

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