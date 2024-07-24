自由開講》警察弟兄的命比謝國樑新眼鏡重要千萬倍！

◎張天泰

新北市三重員警13日執行巡邏勤務時遭撞身亡，被認定為「因公死亡」，撫卹金比「因公殉職」少700萬元，已有藍營立委張智倫、羅廷瑋關注台灣警察因公殉職標準議題，警察保護人民不會分藍綠黨派，綠營立委也須主動關心此議題。

目前最主要是警察因公死亡和因公殉職的判斷定義問題，因為事關照顧警察遺眷的撫卹金多少，因公死亡的撫卹金是本俸的180個月，因公殉職是最高俸的240個月，金額差異極大，這件事情媒體如果沒有持續追蹤報導，社會大眾很快就會忘卻此事，但面對失去經濟支柱的警察遺眷，他們仍要持續生活。

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而台灣警察因公殉職認定議題存在已久，不管事發當下社會輿論多麽憤怒，或政治人物為了選票支持高呼要從優撫卹，但事情風頭過了就被忘記，基層警察往往反映「從來沒有從優撫卹這件事情」。現在因為媒體第四權關注， 警政署長張榮興日前回應，依現制可達到台幣二千萬元以上，且正修改「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，提高至最高二千萬元；警政署督察室表示，該辦法修正通過後，警察若因公死亡，總共可領到約三千萬元，新修辦法雖已報請內政部同意，但正由行政院審議中；新聞媒體應持續追蹤此案，確保署方從優核定金額，真正實踐從優撫恤為原則，保障殉職警察其家眷家庭，持續正常運轉，讓殉職警察孩子完善教育、健康成長。

說真的，前些日子基隆市長謝國樑主動召開記者會，想要為被小貨車衝撞身亡的員警爭取撫恤金。卻沒想到，他說向大家報告一個好消息，竟然是「我換了一付新眼鏡」，謝已快被罷免下台持續狀況外，真正好消息應是「基隆確定換市長」，換一個真正替警察工作人權出力的市長。

基隆市長謝國樑。（資料照）

最後，筆者因多次和基層警察聯繫，感受到警察弟兄提供專業人性化服務，令人感動，深感台灣人民關心警察弟兄的工作人權，警察弟兄也保護人民生命安全，台灣警民合作，才能齊心顧好台灣治安議題。

（作者為政治工作者、教育博士）

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