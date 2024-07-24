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自由開講》中風傳言？習近平高調現身弔唁越共總書記，意圖曝光！

2024/07/24 12:30

◎陳俊

習近平近期親自前往越南駐華大使館弔唁越共總書記阮富仲離世，背後的首要原因是維護共產主義國家之間的聯繫，目前，全世界的共產主義國家已所剩無幾，僅存中共、北韓、越南和古巴四個國家，前三者都位於亞洲，共產主義的維繫，對中共來說至關重要，習近平此次親自弔唁，顯示中共對維持共產主義陣線的重視，意以下就習親自出席弔唁行為進行分析：

一、中越歷史與現實的聯繫

習近平與阮富仲之間多次互訪，反映兩國領導人之間的深厚情誼，中越兩國存在長期黨際外交關係，阮富仲與習近平，甚至中共之前的領導人，都有多次互動，習此番前往越南駐華大使館，不僅是對阮富仲個人的弔唁，更是對中越關係的重要宣示，彰顯中共對越南的重視，也是維繫雙邊關係的必要之舉，在當前國際局勢下，穩固與越南的關係，有助於中共在亞洲地區的戰略佈局。

習近平（左）與阮富仲（右）之間多次互訪，反映兩國領導人之間的深厚情誼，中越兩國存在長期黨際外交關係。圖為去年習近平到訪越南河內與越共總書記阮富仲會面。（法新社）

二、防止越南向西方靠攏

越南近年來與西方國家的接觸，讓中共感到擔憂，越南不僅接受美國航空母艦的行經路線，還從西方國家購買武器，表明越南在戰略上有向西方靠攏的趨勢，習此行意在維持中越的友好關係，防止越南過度向西方傾斜，這對於中共在南海的主權爭端中，有所助益，通過外交活動，中共希望能穩住越南，不讓其成為西方國家制衡中共的棋子。

三、破除習健康出問題的傳言

近來關於習健康狀況的傳言滿天飛，尤其是在三中全會召開後，有關他中風的消息更是引發廣泛關注，習親自弔唁阮富仲，為展示自己健康狀況良好的機會，通過公開露面和履行外交職責，習向外界傳遞他依然掌控局面的信號，打破有關他健康問題的謠言，破除國內外對其健康狀況的猜測。

結語

習親自弔唁越共總書記，從長遠戰略來看，也是中共鞏固在亞洲地區影響力的一部分，越南在地緣政治上對中共的重要性不言而喻，穩固與越南的關係，有助於中共在整個東南亞地區的戰略佈局，習此舉既是對越南的尊重，也是一種戰略外交手段，意在強化兩國合作關係，在當前國際形勢複雜多變的背景下，此舉為中共確保自身對區域影響和穩定的關鍵步驟。

（作者為國際情勢研究員

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