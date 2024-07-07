自由開講》鄧聿文：反腐成為中共內部控制工具

◎茜茜

鄧聿文在美國之音的分析文章揭示了中共在三中全會前夕加大反腐力度的政治意圖，指出中南海官員藉此壓制黨內異議，維護現行政治路線，此舉既顯示了中共內部權力鬥爭的激烈程度，也反映出中國經濟和社會壓力對中共統治穩定性的挑戰，臺灣可以利用鄧聿文的分析，向國際社會揭示中共的內部動盪，強調其不透明的治理方式及對國際秩序的威脅。

旅美中國異見作家鄧聿文。（中央社）

鄧聿文發言的影響層面

鄧聿文的發言對中共內部和外部都產生了深遠影響；首先，他揭示了中共在三中全會前夕加大反腐力度的政治目的，即壓制黨內異議聲音，維護習近平的政治權威，這一分析讓外界更加清楚地了解中共內部權力鬥爭的激烈程度，進而質疑中共的穩定性和治理能力；其次，鄧聿文的觀點指出了中國經濟持續不振和社會悲觀情緒對中共統治穩定性的挑戰，進一步引發國際社會對中國未來走向的關注。

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利用鄧聿文的分析揭示中共內部動盪

臺灣可以借助鄧聿文的分析，向國際社會揭示中共內部的權力鬥爭和不穩定因素；鄧聿文指出，中共藉反腐來壓制黨內異議，這反映了中共內部存在的嚴重矛盾和分歧，臺灣可以通過外交途徑和國際媒體，強調中共內部的不穩定性，提醒國際社會關注中國政局的變動，從而強化對中共治理模式的質疑，這有助於塑造國際輿論，增強國際社會對中共的警惕和防範。

強調中共治理模式的威脅

鄧聿文的分析還揭示了中共在維持統治穩定方面採取的高壓手段，尤其是對高級官員的懲處和政治紀律的強化，臺灣可以利用這一點，向國際社會強調中共治理模式的不透明和專制特質，指出其對國際秩序和區域穩定的潛在威脅，通過與國際盟友合作，臺灣可以呼籲國際社會對中共的高壓治理方式進行譴責，推動國際社會對中共人權問題和內部高壓統治的關注。

借助國際媒體擴大影響

臺灣應積極利用國際媒體平臺，擴大鄧聿文分析的影響力，通過組織新聞發布會、發表專題報告和撰寫評論文章，臺灣可以將鄧聿文的觀點廣泛傳播，讓更多國際受眾了解中共內部的真實情況；與此同時，臺灣可以邀請國際學者和專家就中共內部權力鬥爭和治理模式進行討論，進一步深化對這一問題的分析和理解，從而在國際上形成對中共內部問題的廣泛共識。

結論

鄧聿文的分析為臺灣提供了一個揭示中共內部動盪和治理模式問題的重要切入點，通過向國際社會傳達這些信息，臺灣可以有效提升國際社會對中共內部問題的關注，增強對中共高壓治理方式的警惕，進而推動國際社會對中共政策進行更多的監督和制約。

（作者為研究生）

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