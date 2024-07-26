晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「抖音打假」看中國社會的焦慮與信任危機

2024/07/26 11:28

◎符璐綬

原本應該充滿歡樂和創意的短影音平台「抖音」，近期卻頻頻出手打擊平台上的「虛假人設」帳號。這些帳號利用「知名企業高層」、「專家」、「大師」等頭銜包裝自己，實際上卻是為了博取用戶信任，將流量導向其他平台獲利。這一現象揭露了中國社會在追求成功和渴望權威背後，潛藏著的焦慮和信任危機。

成功學的陷阱：販賣焦慮，收割韭菜

中國經濟快速發展，競爭壓力也隨之增加，人們對於成功的渴望日益強烈。然而，這種渴望卻被「成功學」利用，成為了製造焦慮的溫床。抖音上充斥著各種「成功學」和「心靈雞湯」內容，以誇大的說辭和虛假的案例，向用戶兜售著快速成功的秘訣。這些內容看似正能量滿滿，實則是在販賣焦慮，讓用戶陷入追求名利的怪圈，忽略了腳踏實地的努力和個人價值的實現。

「抖音打假」事件，不僅僅是一個平台的治理問題，更反映出中國社會的深層問題。（路透社）

信任的崩塌：權威崇拜與資訊迷霧

「虛假人設」之所以能夠橫行，也與中國社會普遍存在的信任危機密不可分。在資訊爆炸的時代，人們難以辨別真偽，只能依賴所謂的「權威」來獲取資訊。這些自稱「大師」、「專家」的帳號，正是利用了人們對權威的迷信，以虛假的身份包裝自己，從而獲取用戶的信任。

抖音的責任：平台治理與價值引導

面對「虛假人設」問題，抖音作為平台方，負有不可推卸的責任。雖然抖音已經開始採取措施，例如要求相關帳號修改或提供證明材料等，但更重要的是建立更完善的審核機制，從源頭上杜絕虛假信息的傳播。同時，抖音也應該積極引導用戶樹立正確的價值觀，減少對「成功學」的依賴，鼓勵用戶關注真實的生活和自我成長。

重建信任，擺脫焦慮：中國社會的必修課

「抖音打假」事件，不僅僅是一個平台的治理問題，更反映出中國社會的深層問題。要根除「虛假人設」的土壤，需要社會各界的共同努力，重建社會信任，倡導理性思考，讓真實和真诚回歸社會。只有這樣，才能讓每個人都能在健康、理性的環境中追求真正的成功和幸福。

（作者為自由業

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書