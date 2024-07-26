自由開講》從「抖音打假」看中國社會的焦慮與信任危機

◎符璐綬

原本應該充滿歡樂和創意的短影音平台「抖音」，近期卻頻頻出手打擊平台上的「虛假人設」帳號。這些帳號利用「知名企業高層」、「專家」、「大師」等頭銜包裝自己，實際上卻是為了博取用戶信任，將流量導向其他平台獲利。這一現象揭露了中國社會在追求成功和渴望權威背後，潛藏著的焦慮和信任危機。

成功學的陷阱：販賣焦慮，收割韭菜

中國經濟快速發展，競爭壓力也隨之增加，人們對於成功的渴望日益強烈。然而，這種渴望卻被「成功學」利用，成為了製造焦慮的溫床。抖音上充斥著各種「成功學」和「心靈雞湯」內容，以誇大的說辭和虛假的案例，向用戶兜售著快速成功的秘訣。這些內容看似正能量滿滿，實則是在販賣焦慮，讓用戶陷入追求名利的怪圈，忽略了腳踏實地的努力和個人價值的實現。

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「抖音打假」事件，不僅僅是一個平台的治理問題，更反映出中國社會的深層問題。（路透社）

信任的崩塌：權威崇拜與資訊迷霧

「虛假人設」之所以能夠橫行，也與中國社會普遍存在的信任危機密不可分。在資訊爆炸的時代，人們難以辨別真偽，只能依賴所謂的「權威」來獲取資訊。這些自稱「大師」、「專家」的帳號，正是利用了人們對權威的迷信，以虛假的身份包裝自己，從而獲取用戶的信任。

抖音的責任：平台治理與價值引導

面對「虛假人設」問題，抖音作為平台方，負有不可推卸的責任。雖然抖音已經開始採取措施，例如要求相關帳號修改或提供證明材料等，但更重要的是建立更完善的審核機制，從源頭上杜絕虛假信息的傳播。同時，抖音也應該積極引導用戶樹立正確的價值觀，減少對「成功學」的依賴，鼓勵用戶關注真實的生活和自我成長。

重建信任，擺脫焦慮：中國社會的必修課

「抖音打假」事件，不僅僅是一個平台的治理問題，更反映出中國社會的深層問題。要根除「虛假人設」的土壤，需要社會各界的共同努力，重建社會信任，倡導理性思考，讓真實和真诚回歸社會。只有這樣，才能讓每個人都能在健康、理性的環境中追求真正的成功和幸福。

（作者為自由業）

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