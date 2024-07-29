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自由開講》中國經濟的迷霧：數據與現實的落差

2024/07/29 16:30

◎二弄

中國第二季的GDP增長率顯示經濟增速已經放緩至五個季度以來的最低點。這一結果不僅打擊了市場信心，也反映出中國經濟在刺激消費上遇到的嚴重困難。根據中共官方數據，4月至6月的國內生產總值增長僅為4.7%，遠低於市場預期的5.1%。實際情況可能更糟，因為中共官方的經濟數據經常受到質疑。許多經濟學家和投資者對中共的數據表示懷疑，認為這些數據經常被修改以符合官方目標。

中國第二季的GDP增長率顯示經濟增速已經放緩至五個季度以來的最低點。打擊了市場信心，也反映出中國經濟在刺激消費上遇到的嚴重困難。（歐新社檔案照）

消費疲軟是中國經濟增速放緩的主要原因之一。根據數據，零售業增長率已降至18個月來的最低點。ANZ的高級中國策略師邢兆鵬指出，2%的同比增長率遠低於市場預測的3.4%。家庭消費的疲軟使得企業不得不削減商品價格，進一步加劇了通縮壓力。

根據經濟學人智庫（EIU）的高級分析師徐天辰的觀察，中高檔消費下滑令人擔憂。以舊換新計畫未能拉動消費，家庭在面對雇主減薪、青年失業率高的情況下，消費依然保持謹慎。牛津經濟研究院的首席經濟學家盧姿蕙也表示，非生活必須的零售支出出現了自2022年4月以來最大的環比下降幅度。

中國房地產市場的危機在今年6月進一步加劇。新房價格以9年來最快的速度下跌，新開工面積和房地產投資分別下降了23.7%和10.1%。這不僅打擊了消費者信心，也限制了地方政府出售土地獲得新資金的能力。ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，房地產和股票價格下跌帶來的負財富效應，正拖累消費，使人們從大額消費轉向基本的生活消費。

貿易保護主義抬頭 刺激經濟更添難度

中共當局的目標是在2024年實現5%左右的經濟增長，然而根據目前的經濟數據，這一目標實現的難度相當大。法國東方匯理銀行的經濟學家治曉佳指出，第二季數據令人失望，政府需要擴大更多的政策支持，才能實現年度增長目標。中共希望利用製造業和高科技行業推動經濟增長，但隨著貿易保護主義抬頭，這一戰略面臨著越來越大的不確定性。

中共統計局聲稱，第二季經濟增長受挫的部分原因是極端天氣和短期災害，但也承認了「當前經濟運轉中的困難挑戰有所增多」，「國內有效需求不足」。中國的經濟增長一直不平衡，工業產出遠遠超過國內消費，在房地產低迷和地方政府債務不斷增加的情況下，通縮風險正在加劇。

此外，根據本月早先公布的數據顯示，中國6月份的出口同比增長8.6%，但進口卻意外萎縮2.3%。這表明製造商正提前下單，以應對貿易夥伴的關稅。邢兆鵬表示，隨著貿易保護主義的抬頭，下半年的前景將不利於中國的出口驅動型經濟增長。

內需不足、外部壓力 中國經濟未來更撲朔迷離

中國經濟面臨的挑戰遠不止於官方數據所能揭示的。從消費疲軟、房地產市場的低迷，到地方政府債務的增加，每一個環節都在加劇經濟的困境。中共政府需要採取更有力的措施來刺激消費，提振市場信心，並有效應對內外部的各種挑戰。

中國經濟的增長前景充滿不確定性，內需不足、外部壓力加劇，再加上數據真實性的質疑，使得中國經濟的未來更加撲朔迷離。中共政府如果不能有效解決這些問題，經濟增長目標將很難實現，甚至可能陷入更深的困境。

（作者從商）


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